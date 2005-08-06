جديدترين نرخ ميوه اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، بر اين اساس بهاي انواع ميوه تابستاني درجه يك بر پايه هر كيلو شامل انواع آلو 300 تومان ، انواع زرد آلو 420 تومان ، هلو هسته جدا 350 تومان ، هلو انجيري 350 تومان ، گيلاس قرمز و سياه 500 تومان ، گيلاس صورتي 390 تومان ، آلبالو 780 تومان ، انگور ياقوتي 300 تومان ، شليل و شبرنگ 290 تومان ، خربزه مشهدي 180 تومان ، طالبي تو سبز 130 تومان ، انواع موز مرغوب 650 تومان ، سيب گلاب 320 تومان و انواع گلابي 300 تومان اعلام شده است .
همچنين قيمت انواع سبزي فرنگي بر پايه هر كيلو شامل خيار رسمي 170 تومان ، گوجه فرنگي بوته رس 130 تومان ، انواع پياز 170 تومان ، سيب زميني نو 160 تومان ، هويج 140 تومان ، لوبيا سبز 190 تومان ، كاهو رسمي پاك كرده مرغوب 150 تومان ، انواع سبزي جور 130 تومان ، كرفس 150 تومان ، ليموترش 290 تومان ، غوره عسگري 180 تومان، غوره آبگيري 130 تومان ، بادمجان قلمي و دلمه 130 تومان ، فلفل دلمه و ممتاز 170 تومان ، كلم سفيد 100 تومان و كلم قرمز 110 تومان نرخ گذاري شده است .
گفتني است ، از اين پس قيمت هاي اعلام شده در تمام ميادين ميوه و بازارها تا اطلاع ثانوي قابل اجرا بوده و كليه بهره برداران لازم است كه قيمت هاي مصوب را رعايت كنند .
نظر شما