تلاش "نيكول كيدمن" براي كمك به پيشبرد اقتصادي استراليا

" نيكول كيدمن "

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، هنرپيشه اسكاري فيلم "ساعتها" اميدواراست كه درآينده اي نزديك بارديگردربرابردوربين " بازلورمان "، كارگردان فيلم " مولن روژ" قرارگيرد .

وي دراين مورد گفت : " لورمان درحال حاضرسرگرم نگارش فيلمنامه است كه مي تواند موجبات همبازي شدن من وراسل كرو را فراهم كند . من علاقه بسياري به بازي دراين پروژه دارم چرا كه بدين وسيله مي توانم پول را به اقتصاد كشورم بازگردانم."

درابتد ا قراربود كه "نيكول كيدمن" و"راسل كرو"، دوهنرپيشه استراليايي سينما درفيلم "اوكاليپتوس" با يكديگربه همكاري بپردازند، اما " كرو" اعلام كرد كه از فيلمنامه اين اثر رضايت چنداني ندارند و از اين پروژه كناره گيري كرد. با اين وجود احتمال همكاري اين دوبازيگردرفيلم " بازلورمان " بيشتراست.