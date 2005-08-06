  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۱۲

تلاش "نيكول كيدمن" براي كمك به پيشبرد اقتصادي استراليا

"نيكول كيدمن" ابراز اميدواري كرد كه با حضور در فيلمهاي استراليايي امكان ارتقاي اقتصادي كشورش را فراهم كند.

" نيكول كيدمن "

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، هنرپيشه اسكاري فيلم "ساعتها" اميدواراست كه درآينده اي نزديك بارديگردربرابردوربين  " بازلورمان "، كارگردان فيلم " مولن روژ" قرارگيرد .
وي دراين مورد گفت : " لورمان درحال حاضرسرگرم نگارش فيلمنامه است كه مي تواند موجبات همبازي شدن من وراسل كرو را فراهم كند . من علاقه بسياري به بازي دراين پروژه دارم چرا كه بدين وسيله مي توانم پول را به اقتصاد كشورم بازگردانم."
درابتد ا قراربود كه "نيكول كيدمن" و"راسل كرو"، دوهنرپيشه استراليايي سينما درفيلم "اوكاليپتوس" با يكديگربه همكاري بپردازند، اما " كرو" اعلام كرد كه از فيلمنامه اين اثر رضايت چنداني ندارند و از اين پروژه كناره گيري كرد. با اين وجود احتمال همكاري اين دوبازيگردرفيلم " بازلورمان " بيشتراست.

کد مطلب 214835

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها