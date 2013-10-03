70 هزار شغل در دفاتر پیشخوان کشور ایجاد شد/ فعالیت 670 دفتر در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فلاح عصر پنجشنبه در اولین همایش مدیران دفاتر پیشخوان دولت در مازندران با اشاره به اینکه اولین شبکه ملی بخش خصوصی به صورت امن بزودی فعال خواهد شد، گفت: چهار هزار دفتر پیشخوان دولت در سراسر کشور در فراخوان طرح کارت ملی هوشمند شرکت کرده اند و سعی ما این است تا حداقل هزار دفتر در این حوزه فعال شوند.

فلاح از آماده شدن سامانه GIS دفاتر پیشخوان خبر داد و تصریح کرد: این سامانه به اجرای طرح آمایش دفاتر سراسر کشور کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس کمیته پیشخوان کشور خاطرنشان کرد: دفاتر پیشخوان دولت باید خلاق باشند و در سرمایه گذاری های کلان اقتصادی ورود کنند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات،ارتباطات و امنیت استانداری مازندران با بیان اینکه دفاتر پیشخوان دولت در استان از حیث کمیت در جایگاه خوبی قرار دارند، اذعان داشت: 400 دفتر روستایی و 270 دفتر پیشخوان دولت در حوزه شهری فعال هستند.

ابوذر قربانی خدمت به مردم را یکی از اهداف مهم نظام اسلامی دانست و بیان داشت: این دفاتر مسئولیت بسیار خطیر و مهمی به عهده دارند چرا که نماینده دولت و خط مقدم ارائه خدمات دولتی به مردم محسوب می شوند.

قربانی تکریم ارباب رجوع را دیگر هدف دفاتر پیشخوان دولت ذکر کرد و ادامه داد: پایبندی به اخلاق و تکریم مردم از جمله دستورات صریح دین مبین اسلام به کارگزاران است که از سوی این دفاتر نیز با جدیت دنبال می شود.

وی ارتقاء کیفیت را مهم ترین هدف کارگروه پیشخوان دولت در مازندران دانست و افزود: تجمیع خدمات دولتی و عمومی و تمرکز زدایی از آن، افزایش بازدهی و کیفیت خدمات، عدالت ورزی، کاهش فساد اداری و ایجاد رضایت عمومی نیز از جمله دیگر اهداف مهم این دفاتر است.

به گفته قربانی کاهش تردد شهری، کاهش مصرف سوخت و تامین سلامت روحی و جسمی مردم مهم ترین مزایای تشکیل دفاتر پیشخوان دولت می باشند.

وی با اشاره به شکل گیری کمیته نظارت بر عملکرد دفاتر، اظهار داشت: این کمیته ضمن برخورد قاطع با دفاتر متخلف، از دفاتری که وظایف خود را به نحو احسن انجام می دهند تجلیل خواهد نمود.