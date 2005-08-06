مجوز راديو هولگر دانمارك لغو شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، "هولگر" ايستگاه راديويي جناح راست كپنهاگ به دليل اظهارات عليه مسلمانان با لغو مجوز رو به رو است. "كاج ويلهلمسن"، در راديو "ولگر" خواستار قتل مسلماناني شده است كه خود را پيروان حضرت محمد (ص) مي دانند تا از اين طريق با تروريسم مبارزه كنند.

وي در برنامه راديويي خود گفت، براي مبارزه با تروريسم بايد مسلمانان را از اروپاي غربي اخراج كرد . ما تنها مي توانيم با استفاده از اين شيوه از انفجارهاي آنها در مكانهاي گوناگون جلوگيري كنيم. پيروان متعصب محمد(ص) نيز بايد از كشورهاي اروپايي اخراج شوند. بدين معنا كه آنها بايد كشته شوند.

"او داهل" بازرس پليس كپنهاگ گفت، "ويلهلمسن" موارد خاصي از اظهارات خود را تصديق كرده است، اما اظهارت نژاد پرستانه خود را تكذيب كرده است.

وي در گفتگو با رتزاو خبرگزاري دانمارك گفت، تعيين اين امر كه اظهارات وي نقض قوانين ضد نژاد پرستي است يا خير به دادگاه بستگي دارد.

اگر اظهارات صد مسلمانان ويلهلمسن تأييد شود وي با دو سال زندان مواجه خواهد شد.

به دنبال اين اظهارات ، كميته مركزي پخش راديو دانمارك تصميم گرفته است ديدار اضطراري را روز 25 مرداد ماه براي لغو مجوز پخش راديو "هولگر" تشكيل دهد.

از آنجا كه تصميم شوراي راديو كپنهاك چند ماه به طول مي انجامد اين كميته به سرعت وارد عمل شد و موضوع را بررسي كرد.

"كريستين دبليو. شرفيگ"، رئيس كميته مركزي پخش راديو دانمارك گفت: نمي توان چندماه براي تصميم گيري دراين رابطه منتظر ماند.

اگر شوراي مركز راديو به تصميمي مبني بر لغو مجوز راديو "هولگر" اتخاذ كند هيچ مقام رسمي نمي تواند به اين تصميم اعتراض كند.

براساس گزارشي كه اخيراً از سوي فدراسيون بين المللي حقوق بشر هلسينكي منتشر شده، اقليت مسلمان در سراسر اروپا از زمان حملات يازدهم سپتامبر با عدم اعتماد، عداوت و تبعيض نژادي رو به رو شده اند.

مسلمانان دانمارك 170 هزار نفر تخمين زده شده اند كه اين تعداد 3 درصد جمعيت 4/5 ميليوني اين كشور را تشيكل داده اند .

اسلام پس از كليساي پروتستان لوتران دومين دين دانمارك به شمار مي رود.