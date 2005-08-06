من و كاغذو فرشته در نقاشي هاي فاطمه رحماني به تصوير كشيده شد

به گزارش خبرنگار تجسمي مهر ، " رحماني " در خصوص عنوان اين نمايشگاه گفت :عنوان نمايشگاه نقاشي من به نوعي نمادين است . هر انساني با يك سري سمبول ها و نمادها در زندگي اش دست به گريبان است . نمادهايي كه مي تواند اغلب برگرفته از حالات ذهني او باشند . من به شخصه ، نشان فرشته را در آثارم انتخاب كردم كه همان طور كه گفتم ، اين نشان ، ذهني است و برگرفته از تخيل شخصي من است .

اين نقاش اضافه كرد : از دوران كودكي تا كنون كه به مرز بزرگسالي رسيده ام ، همواره به فرشته ها فكرمي كردم . سرانجام تفكرات شخصي ام ، مرا به اين جا رساند كه از فرشته ها يك نماد بسازم و آن را درتابلوهايم پياده كنم . همان طور كه مي بينيد ، فرشته هايي كه در اين تابلوها گنجانده شده اند ، حالت سوررئال دارند. گرچه دراين ميان سعي كرده ام تا از نقوش رئال نيز كمك گيرم .

" رحماني " كه در نمايشگاه " من وكاغذ وفرشته " چهارده تابلو با قطع متوسط ارائه داده است ، درادامه گفت :من همواره به كارهاي حسي عشق مي ورزيدم و به درونمايه آثار فكر مي كنم . درحقيقت ، پيش از آن كه به موارد ديگر فكر كنم ، درونمايه و آن چه قراراست كه ازكار نتيجه گرفته شود ، برايم اهميت دارد. به اين معني كه از تركيب بندي و جنبه هاي حاشيه اي تصويري وبصري در قالب يك زيبايي صرف استفاده نمي كنم. بلكه سعي مي كنم تا با توجه كردن به خواست ها و سليقه هاي مخاطب ، درونمايه هايم را از كانال اين زيبايي ها عبوردهم .

وي تصريح كرد : هدف من از برپايي اين نمايشگاه ،آن هم با اين عنوان، به تصوير كشيدن بي كسي فيگورهاي تنها بوده است . البته اين آثار، تلفيقي از نقاشي وتصوير سازي است .

" فاطمه رحماني " كه سالهاست سابقه نقاشي و تصوير سازي را داراست ، تاكنون در نمايشگاه هاي گروهي زيادي شركت كرده و دررشته تصوير سازي ، تحصيلات خود را تا مقطع كارشناسي ارشد ادامه داده است .

گفتني است ، نمايشگاه نقاشي " من وكاغذو فرشته " تا پايان هفته جاري در گالري سيحون ادامه خواهد داشت .