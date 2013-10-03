سایپا هم مثل گسترش فولاد تیم دونده ای است/ با تراکتورسازی قابل مقایسه نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خطیبی شامگاه پنجشنبه در کنفرانس خبری قبل از بازی تیم های گسترش فولاد تبریز و سایپا البرز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ابتدا برد تیم تراکتورسازی برابر راه آهن را به همه هواداران و همشهریان تبریک می گویم. در مورد بازی فردا هم باید بگویم که تیم ما با روحیه بالای خود آماده کسب سه امتیاز دیگر است.

وی ادامه داد: خوشبختانه برای بازی با سایپا بازیکن مصدوم و محروم نداریم و همه بازیکنان برای مصاف هفته دوازدهم آماده هستند، به لطف خدا و با حمایت هواداران امیدواریم تا سومین برد متوالی خود را هم به دست بیاوریم. باید بگویم که سایپا هم مثل گسترش فولاد تیم دونده ای است و مصاف دو تیم می تواند زیبایی های خاص خود را داشته باشد.

خطیبی با اشاره به اینکه بازیکنان این تیم هرگز از دو برد قبلی برابر ذوب آهن و مس مغرور نشده اند، عنوان کرد: ما نه تنها در این مقطع بلکه از ابتدای فصل هم به بازیکنان گفتیم که اگر نتایج خوبی گرفتیم، مغرور نشوند و برد ها را فراموش کنند و به بازی های بعدی فکر کنند، ما برد در دو بازی قبلی را از یاد برده ایم و تمام فکرمان معطوف به بازی جمعه برابر سایپا است.

وی افزود: هدفگذاری امسال ما کسب رتبه تک رقمی است و اگر روند فعلی تیم ما ادامه دار باشد و ما بتوانیم نتایج خوب خود را تداوم بدهیم، نیم نگاهی هم به رده های بالایی جدول خواهیم داشت که اگر اینگونه شود، شاهکار می کنیم.

سرمربی گسترش فولاد با اشاره به اینکه تیمش نیاز به تقویت دارد، یادآور شد: با اینکه چند هفته ای است خوب نتیجه می گیریم اما رسول خطیبی، مهدی قریشی و سعید آقایی را از دست داده ایم و باید برای آنها نفرات جایگزین جذب کنیم.

وی ادامه داد: جذب بازیکن در نیم فصل در برنامه های باشگاه قرار دارد و ما بخصوص در خط فوروارد بازیکن با کیفیت جذب خواهیم کرد چرا که فقط بایرامی و ایمان موسوی را فعلا در خط حمله داریم.

خطیبی اظهار داشت: تیم ما تیمی نوپا است و اولین سال حضور خود را در لیگ برتر تجربه می کند اما تراکتورسازی تیمی قدیمی و ریشه دار است و به همین جهت به مرور زمان تعداد هواداران ما هم بیشتر خواهد شد، با این حال هواداران تراکتورسازی هم تیم گسترش فولاد را دوست دارند و در بازیهای ما نیز در ورزشگاه حضور پیدا می کنند تا تیم شهر خود را تشویق و حمایت کنند.

دیدار تیم های گسترش فولاد تبریز و سایپا البرز از ساعت 16 روز جمعه دوازدهم مهر در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به انجام خواهد رسید.

