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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۴۴

با برگزاري نمايشگاه عكس صورت مي گيرد :

گراميداشت يكصدمين سال مشروطيت در گنجينه اسناد ملي ايران

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : كياني هفت لنگ - معاون اسناد ملي ايران ، از برگزاري نمايشگاه عكسهاي تاريخي به مناسبت صدمين سال انقلاب مشروطيت خبر داد .

به گزارش مهر، دراين نمايشگاه ، عكسهايي ازآيت الله سيد محمد طباطبايي ازرهبران مشروطه ، باقرخان ، ميرزا جهانگيرخان ، صوراسرافيل ، ميرزا محسن مجتهد ، حاج اسماعيل مغازه ، عارف قزويني  در جمع گروهي از نمايندگان مجلس و مردم در جشن مشروطه به دار آويختن چهار نفر از مشروطه خواهان تبريز ، مجاهدين رشت در نهضت مشروطه ، مجاهدين محله شتريان تبريز در نهضت مشروطه ، مشروطه خواهان متحصن در سفارت انگليس  از صنف سقط و فروش ، به دار كشيدن ثقه الاسلام تبريزي و هفت تن از مجاهدين تبريز ، تصوير برخي از نمايندگان دوره اول مجلس و سواران بختياري در نهضت مشروطه ديده مي شود.


همچنين عكسهايي از دوره قاجار و در زمينه موضوعاتي از قبيل  زنان ، كشف حجاب ، مدارس ، آموزش مراسم مذهبي ، تهران قديم و معاصر نيز در اين نمايشگاه به معرض نمايش گذاشته شده  است .

کد مطلب 214839

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