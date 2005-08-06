به گزارش مهر، دراين نمايشگاه ، عكسهايي ازآيت الله سيد محمد طباطبايي ازرهبران مشروطه ، باقرخان ، ميرزا جهانگيرخان ، صوراسرافيل ، ميرزا محسن مجتهد ، حاج اسماعيل مغازه ، عارف قزويني در جمع گروهي از نمايندگان مجلس و مردم در جشن مشروطه به دار آويختن چهار نفر از مشروطه خواهان تبريز ، مجاهدين رشت در نهضت مشروطه ، مجاهدين محله شتريان تبريز در نهضت مشروطه ، مشروطه خواهان متحصن در سفارت انگليس از صنف سقط و فروش ، به دار كشيدن ثقه الاسلام تبريزي و هفت تن از مجاهدين تبريز ، تصوير برخي از نمايندگان دوره اول مجلس و سواران بختياري در نهضت مشروطه ديده مي شود.
همچنين عكسهايي از دوره قاجار و در زمينه موضوعاتي از قبيل زنان ، كشف حجاب ، مدارس ، آموزش مراسم مذهبي ، تهران قديم و معاصر نيز در اين نمايشگاه به معرض نمايش گذاشته شده است .
با برگزاري نمايشگاه عكس صورت مي گيرد :
گراميداشت يكصدمين سال مشروطيت در گنجينه اسناد ملي ايران
خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : كياني هفت لنگ - معاون اسناد ملي ايران ، از برگزاري نمايشگاه عكسهاي تاريخي به مناسبت صدمين سال انقلاب مشروطيت خبر داد .
به گزارش مهر، دراين نمايشگاه ، عكسهايي ازآيت الله سيد محمد طباطبايي ازرهبران مشروطه ، باقرخان ، ميرزا جهانگيرخان ، صوراسرافيل ، ميرزا محسن مجتهد ، حاج اسماعيل مغازه ، عارف قزويني در جمع گروهي از نمايندگان مجلس و مردم در جشن مشروطه به دار آويختن چهار نفر از مشروطه خواهان تبريز ، مجاهدين رشت در نهضت مشروطه ، مجاهدين محله شتريان تبريز در نهضت مشروطه ، مشروطه خواهان متحصن در سفارت انگليس از صنف سقط و فروش ، به دار كشيدن ثقه الاسلام تبريزي و هفت تن از مجاهدين تبريز ، تصوير برخي از نمايندگان دوره اول مجلس و سواران بختياري در نهضت مشروطه ديده مي شود.
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