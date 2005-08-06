گراميداشت يكصدمين سال مشروطيت در گنجينه اسناد ملي ايران

به گزارش مهر، دراين نمايشگاه ، عكسهايي ازآيت الله سيد محمد طباطبايي ازرهبران مشروطه ، باقرخان ، ميرزا جهانگيرخان ، صوراسرافيل ، ميرزا محسن مجتهد ، حاج اسماعيل مغازه ، عارف قزويني در جمع گروهي از نمايندگان مجلس و مردم در جشن مشروطه به دار آويختن چهار نفر از مشروطه خواهان تبريز ، مجاهدين رشت در نهضت مشروطه ، مجاهدين محله شتريان تبريز در نهضت مشروطه ، مشروطه خواهان متحصن در سفارت انگليس از صنف سقط و فروش ، به دار كشيدن ثقه الاسلام تبريزي و هفت تن از مجاهدين تبريز ، تصوير برخي از نمايندگان دوره اول مجلس و سواران بختياري در نهضت مشروطه ديده مي شود.





همچنين عكسهايي از دوره قاجار و در زمينه موضوعاتي از قبيل زنان ، كشف حجاب ، مدارس ، آموزش مراسم مذهبي ، تهران قديم و معاصر نيز در اين نمايشگاه به معرض نمايش گذاشته شده است .