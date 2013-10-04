تیم فولاد در بازی برابر نفت تهران مستحق باخت نبود

بختیار رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر پس از بازی تیمش برابر نفت تهران گفت: تیم ما در این بازی بدون شک از هر نظر برتر از حریف بود و موقعیت های زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کرد ولی دروازه بان این تیم روز خوبش را سپری می کرد.



وی افزود: در این بازی اگر از حداقل موقعیت های خود استفاده می کردیم می توانستیم بیش از سه گل به حریف خود بزنیم ولی با بدشانسی این موقعیت ها هدر رفت.



کاپیتان تیم فولاد خوزستان ادامه داد: در این هفته فوتبال روی خوشش را به ما نشان نداد ولی بازیکنان ما با این شکست ناامید نمی شوند زیرا هنوز برای جبران امتیازات از دست رفته فرصت داریم.



وی بیان کرد: تیم ما در این بازی مستحق باخت نبود بلکه باید این بازی را با اختلاف از حریف خود می بردیم.



رحمانی اظهار کرد: در بازی هفته آینده تمام تلاشمان بر این است که با دست پر به خانه بازگردیم و دل هواداران را شاد کنیم.