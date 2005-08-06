"وين ديسل" به نبرد با سلاح كشتار جمعي مي پردازد

" وين ديسل "

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، اين هنرپيشه كه شهرتش را وام دار حضور در فيلمهاي " تند وآتشين " است موافقت كرد كه در اين فيلم نقش مردي را بازي كند كه يك تنه به مبارزه سلاح كشتارجمعي مي رود ودرصدد نجات جهان برمي آيد .ا ين اثرتحت نظارت يك شركت فيلمسازي آلماني تحت عنوان " اكوييتي پيكچرز" كليد مي خورد. اين اثر درزمره فيلمهاي هيجان انگيزجاي دارد.

فيلم " صلح جو" با شركت " وين ديسل " با فروش 196 ميليون و300 هزاردلاربه يكي ازپرفروش ترين فيلمهاي سال تبديل شد اين درحاليست كه هنرپيشه اين اثربزودي با فيلم " من را مقصربشناسيد " درعرصه رقابتها حضورخواهد داشت .

" ديسل" حضوردرعرصه بازيگري را با ايفاي نقش درفيلمهاي اكشن آغازكرد اما رفته رفته به يك هنرپيشه توانا درگونه هاي سينمايي ديگرتبديل مي شود.

