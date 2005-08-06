ساز و كارهاي جريان قدرت در يك كتاب بررسي شد







به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، « قدرت ، گفتمان و زبان » با موضوع بررسي ساز و كارهاي جريان قدرت در جمهوري اسلامي ايران ، به قلم سيد علي اصغر سلطاني ، در 200صفحه ، شمارگان 1650 نسخه و با بهاي 2800 تومان توسط نشر ني به پيشخوان كتابفروشي ها راه يافت .

بخش اول اين كتاب به مباحث نظري مي پردازد و رويكردهاي مختلف تحليل گفتمان را بررسي مي كند ؛ در همين راستا دوگروه از نظريه ها را كه يكي ريشه در زبان شناسي و ديگري ريشه در فلسفه سياسي دارد را مرور مي كند و سر انجام با تركيب تحليل گفتمان انتقادي ، چارچوب نظري مناسبي براي تحليل هاي بخش دوم كتاب فراهم مي آورد .

به گزارش مهر ، در بخش دوم كتاب ، تحولات سياسي - اجتماعي ايران و سازوكارهاي جريان قدرت درجمهوري اسلامي ايران ، به ويژه دوجريان اصلاح طلب و محافظه كار بر مبناي چارچوب نظري ياد شده تحليل مي شود .