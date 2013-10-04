به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابرهيم قائد رحمتي عصر پنجشنبه به مناسبت هفته ناجا در جمع خبرنگاران ستان افزود: یکی از ارکان مهم امنیت و قدرت در جوامع مدرن امروزی مردم بوده كه نوع و میزان مشارکت آنان باعث انسجام اجتماعی و ايجاد نظم در جامعه مي شود.

وی همچنین با اشاره به اينكه مردم بستر تعاملات، روابط اجتماعی و کانون اصلی مفهوم سرمایه اجتماعی هستند، اظهارداشت: رسیدن به یک حکومت مردم سالار دینی مستلزم وجود جامعه ای است که مردم آن علاوره بر بينش اجتماعي به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند.

فرمانده پلیس گیلان با بيان اينكه نيروي انتظامي بر اساس شعار هفته ناجا اقتدارش را در سایه مردم داری، قانون مداری و روز آمدی دانست، گفت: بر اساس اين شعار پليس بايد با روز آمدي فضا را برای مدیریت منظم، مقتدر، مدرن، در محیط امنیتی مهيا سازد.

وی در ادامه اعتماد و اطمینان مردم به پلیس به عنوان مجری، حافظ قانون و همچنين حمایتشان از پلیس را برای رفع مشکلات امنیتی، کاهش جرائم، موجب مشروعیت و اقتدار پلیس در جامعه دانست.

قائد رحمتی در ادامه به تشريح اقتدار پليس در شعار هفته نيروي انتظامي اشاره کرد و گفت: اقتدار نيروي انتظامي بر پايه قانون و مشروعیت، حاکمیت ارزش های اسلامی، پذیرش اقتدار از سوی آحاد جامعه، پیشبرد امنیت ملی، بهبود امنیت و آرامش جامعه و مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم و غیره استوار است.

وی در ادامه مردمي بودن پليس را ديگر مشخصه شعار نيروي انتظامي بيان کرد و افزود: بنیاد ارتباط پلیس با مردم را مقوله فرهنگ و سرمایه اجتماعی شکل می دهد و توسعه سرمایه اجتماعی ضرورت اولیه برای ایجاد امنیت و اقتدار یک جامعه است.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان با اشاره به اينكه رفتار محترمانه پليس با مردم و اصل تكريم در مناسبات انساني و روابط اجتماعي مورد تاكيد دين مبين اسلام نيز قرار گرفته است، اظهارداشت: مشروعیت اقتدار پلیس در نظام اسلامی مبتنی بر پذیرش عامه مردم و تکریم ارباب رجوع، تقید به اصل برائت و محور بودن مردم در توسعه امنیت پایدار و مقابله با توطئه تهاجم فرهنگی و غیره است.

وي در تشريح روزآمدي در شعار هفته ناجا نيز گفت: در عصر ارتباطات، فناوری های نوین ارتقا پيدا كرده و همپای این تغییرات پلیس نیز در حوزه فناوري نوين و هوشمند در محيط سازمان به نوآوري، خلاقيت، يادگيري و تجربه گرايي برای بقا و پيشرفت سازماني نيازمند مديريت دانش، فرايند شناسايي و ارزيابي دانش است تا بتواند امنیت و آرامش را در جامعه مستقر کنند.

قائد رحمتي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري مبني بر اينكه نیروی انتظامی بايد قوی، مقتدر، هوشمند، پیچیده، سالم، امین، سریع، به هنگام، مودب، اهل بیان و تفاهم با مردم باشد، اظهار داشت: در اجراي فرامين مقام معظم رهبري، پلیس در جمهوري اسلامي ايران دانش بنیان، فناور ، هوشمند بوده و در اين راستا از جلب حداکثری اعتماد و مشارکت مردم در تامین امنیت و آرامش و تقویت دانش علمی، بنیادی نیروی انسانی پلیس و غیره بهره مي برد.

وی در ادامه قانون مداري و قانون گذاری قوی و عادلانه یکی از مولفه های بعد سیاسی سرمایه اجتماعی دانست و افزود: پلیس با بهره مندی از قانون مداري در جامعه می تواند در تامین امنیت و آرامش موفق باشد.

فرمانده پلیس گیلان با بيان اينكه پایداری جوامع و حیات اجتماعی بشر نیازمند قانون است، گفت: متولیاني كه قانون را عادلانه اجرا کنند، اعتماد مردم به نظام حاکم را بیشتر خواهد کرد.

وی همچنین تامین امنیت و آرامش مردم را وظيفه پليس بر اساس قانون در جامعه دانست و يادآور شد: تمام مردم در برخورداری از حقوق شهروندی یکسان بوده و در همه امور اجراي قانون براي پليس يك اصل مهم است.