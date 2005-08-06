جذب وكيل از سوي كانون وكلا

جمال كريمي راد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : آيين نامه اجرايي طرح وكيل اجباري با اصلاحاتي كه در آن صوت گرفته به تمامي واحدهاي قضايي استانهاي سراسر كشور ابلاغ شده ، بنابراين در اجراي اين طرح با مشكل خاصي مواجه نيستيم.

وي با بيان اينكه در حال حاضر 15هزار كانون وكلا در سراسر كشور وجود دارد، افزود: با اجراي طرح اجباري شدن وكيل به طور حتم با كمبود وكيل مواجه نخواهيم بود. اما كانون وكلا پيش بيني كرده تا وكلاي جديد نيز جذب شوند تا در اجراي بخشنامه رييس قوه قضاييه در ارتباط با تعداد وكيل با مشكلي مواجه نباشيم .

كريمي راد در ارتباط با شناسايي وضعيت مادي افرادي كه از وكيل مضاعدتي استفاده مي كنند ، گفت: در قانون، اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پيش بيني شده تا قاضي پرونده ادعاي افراد در خصوص وضعيت مادي نامناسب آنان را بررسي نمايد همچنين نماينده كانون وكلا نيز حق بررسي وضعيت مادي اين افراد را نيز دارد.

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اينكه افرادي با داشتن وضعيت مادي خواستار استفاده از وكيل رايگان هستند، تصريح كرد : برخي افراد با داشتن وضعيت مالي مناسب ادعاي ناتوانايي مالي خود را مطرح مي كنند و خواستار استفاده از وكيل رايگان هستند، در حالي كه بررسي دقيق دفاتر قضايي از وضعيت مادي مانع از سوء استفاده اين افراد از قانون مربوطه خواهد شد.