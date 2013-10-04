کنسرت علیرضا قربانی در یزد برگزار شد/ اجرای زنده آهنگ شب دهم در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، تور کنسرت‌های داخلی علیرضا قربانی به همراه ارکستر آهنگ اشتیاق که از تابستان امسال در شهرهای مختلف آغاز شده است شامگاه پنجشنبه در آمفی تئاتر تربیت معلم یزد به اجرا پرداخت.

در این کنسرت که با حمایت حوزه هنری و اداره کل ارشاد یزد برگزار شد، قطعاتی از زنده یاد استاد همایون خرم و فردین خلعتبری به اجرا گذاشته شد.

اجرای قطعات "رسوای زمانه"، "تو ای پری كجايی"، "شب دهم"، "مدار صفر درجه"، "زندگی" از جمله کارهایی بود که در این کنسرت اجرا شد و دو قطعه "رسوای زمانه" و "شب دهم" به شدت مورد پسند تماشاچیان و علاقمندان به هنر موسیقی سنتی قرار گرفت و حاضرین در سالن برای دقایقی طولانی وی را مورد تشویق قرار دادند.

سامان صمیمی، محسن عبادی، بصیر خاموشی، حسام حسینی، دانیال جورابچی، حسام ناصری، حسام صدفی نژاد، بهنام ابوالقاسمی و زکریا یوسفی، علیرضا قربانی را در اجرای این کنسرت همراهی می‌کردند.

اجرای آهنگ "بی‌قرار" هم از کارهای زیبایی بود که به درخواست جمع حاضر در سالن از سوی علیرضا قربانی با همراهی گروه آهنگ اشتیاق ارائه شد.

نحوه تشویق‌های مردم از کارهای ارائه شده گویای این بود که از کدامیک از قطعات موسیقی سنتی ارائه شده در این کنسرت راضی بوده و مورد پسند واقع شده است.

همنوایی حاضران در سالن و علاقمندان به هنر موسیقی سنتی در اجرای آهنگ تو ای پری کجایی، شعری جاودان از استاد هوشنگ ابتهاج و آهنگی زیبا از زنده یاد همایون خرم در طول اجرای کار از زیبایی‌های این برنامه بود که علیرضا قربانی از آن به نیکی یاد کرد.

استقبال کنندگان از برگزاری کنسرت در استان، بیشتر از قشر پزشکان، هنرمندان، مدیران و مسئولان بخش صنعتی و اقتصادی، فرهنگیان و اصحاب رسانه و متولیان فرهنگ و هنر یزد بود.

همچنین مدیرکل ارشاد یزد و معاونان وی و رئیس حوزه هنری یزد نیز در جمع تماشاچیان و علاقمندان به هنر موسیقی سنتی حضور داشتند.

با وجود تاکیدات مکرر همچنین درج در بلیط ارائه شده برای ورود به سالن مبنی بر ممنوعیت تصویربرداری و فیلم‌برداری از اجرای کار، اجرای این کنسرت به حدی برای مردم جذابیت داشت که با شروع قطعه دوم، بسیاری از حضار با استفاده از تلفن همراه خود به فیلم برداری از علیرضا قربانی و گروه آهنگ اشتیاق پرداختند.

انتظامات و ماموران کنترل سالن نیز به رغم تذکرات مکرر خود نتوانستند مانع از تصویر برداری از اجرای کنسرت شوند.

شروع کنسرت با تاخیر نیم ساعته هم از دیگر حاشیه‌های این شب بود که با اجرای زیبای این گروه از یاد مردم رفت و اعتراضات را ساکت کرد.

از دیگر حاشیه‌های جالب این کنسرت هم فروش بلیط قلابی اینترنتی بود که موقع ورود به سالن بارکد بلیط‌های فروخته شده همخوانی نداشت و کسانی که این نوع بلیط ها را تهیه کرده بودند مجبور به تهیه دوباره بلیط در محل ورودی سالن شدند.

"ای ایران" قطعه‌ی آشنایی با صدای علیرضا قربانی بود که حاضران به محض شنیدن آن ضمن تشویق، از جای خود برخاستند و تمام مدت به حالت ایستاده علیرضا قربانی را در اجرای آن همراهی کردند.

استقبال بی نظیر یزدی ها از اجرای این کنسرت نیز در نوع خود جالب بود به طوری که بیش از ظرفیت سالن برای تماشای این اثر هنری آمده بودند و به دلیل کمبود جا برای نشستن، عده ای از حاضرین ایستاده روی پا در انتهای سالن از اجرای کنسرت لذت بردند.

به گزارش مهر، در این کنسرت 10 قطعه از آهنگ‌های موسیقی سنتی ارائه شد و با اجرای قطعه موسیقی "ای ایران" پایان یافت.