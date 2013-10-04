به گزارش حبرنگار مهر،حجت الاسلام عباس خشنود پنجشنبه شب در نشست دبیران ستاد اقانه نماز با قدردانی از همکاری و تعامل استاندار بوشهربا ستاد اقامه نماز گفت: سه کار ماندگار با تعامل استاندار بوشهربرای اولین بار در استان بوشهر در بخش اقامه نماز رقم خورد که در خور تقدیر است.

وی ساخت نمازخانه در کنار ساحل بوشهر را مورد اشاره قرارداد و گفت: چون استان بوشهر در فصل بهار و نوروز گردش پذیر است بعضا مسافران که در کنار اقامت داشتند با مشکل اقامه نماز روبه‌رو بودند که به همت استاندار بوشهر در ساحل بوشهرچند واحد نمازخانه احداث شد که این مهم هنوز در حال اجراء است.

رييس ستاد اقامه نماز استان بوشهر، توزیع شش هزار بسته فرهنگی بین مسافران نوروزی را از دیگر طرح‌های اجرایی در ایام نوروز در بوشهر برشمرد و گفت: امسال برای اولین بار ستاد اقامه نماز استان بوشهر با پشتیبانی استاندار بیش از شش هزار بسته فرهنگی شامل چند قلم کالا مربوط به اقامه نماز بین مسافران نوروزی توزیع کرد که در نوع خود بی‌نظیر بود.

خشنود فعاليت ۴۵مسجد در روزهاي نوروز گذشته از دیگر اقدامات انجام شده توسط ستاد اقامه نماز استان بوشهر دانست.

مديركل آموزش و پرورش استان بوشهر نيز گفت: ريشه بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي توجه نكردن به امر نماز است.

خليل رضايي افزود: براي اين كه در آينده و حال مساجد مملو از حضور نسل جوان باشد بايد در آموزش و پرورش سرمايه گذاري كرد چون بيش از يك پنجم جمعيت در استان بوشهر زيرپوشش اين مرکز آموزشی است.

وي بيان كرد: علاوه بر اقامه نمازجماعت به وسيله ۴۰۰ روحاني در مدارس استان بوشهر يكهزار و ۱۵۰ معلم نيز در اين كار همكاري مي‌كنند.

رضايي يادآور شد: اگر ائمه جماعات دستگاه‌هاي اجرايي هفته اي دو بار نمازجماعت را در مدارس استان اقامه كنند مشكل كمبود روحاني در مدارس برطرف مي شود.

وي اضافه كرد: با وجود همكاري استانداري بوشهر در تامين زيرانداز براي اقامه نماز جماعت در مدارس استان بوشهر ولي هنوز مدارس استان براي اقامه نماز جماعت نياز به ۹هزار مترمربع زيرانداز دارند.