88 فقره مجوز برداشت مواد معدني در گیلان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم توکل نیا شامگاه پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: بهره گیری از منابع طبیعی به ویژه منابع اقتصادی برای ادامه زندگی بشر در کره خاکی زمین از مسایل بسیار مهم و حیاتی به شمار می رود.

وی با تصریح اینکه منابع معدنی از مهمترین شاخصه های اقتصاد در جهان است، اظهارداشت: معادن در دنیای کنونی از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردارند چون یکی از زیربناهای مستحکم اقتصادی در دنیا محسوب می شوند.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: استخراج معادن علاوه بر فراهم سازی فرصتهای شغلی باعث رشد اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری در جامعه خواهد شد.

وی در ادامه از استخراج بیش از سه میلیون و 600 هزار تن انواع مواد معدنی در شش ماهه نخست امسال در استان خبر داد و افزود: عمده ترين مواد معدني مورد استخراج در استان می توان به شن و ماسه، سنگ لاشه، سنگ آهك، سیلیس، مارن و خاك صنعتي را نام برد.

توکل نیا تصریح کرد: در این مدت همچنين سه فقره پروانه بهره برداري معدني در استان صادر شد كه ميزان سرمايه گذاري این پروانه ها افزون بر پنج ميليارد ريال بوده است.

وی همچنین یادآورشد: صدور پنج فقره پروانه اكتشاف و چهار فقره گواهي كشف از ديگر اقدامات حوزه معادن استان در استان بوده كه در نتيجه این مهم افزون بر 29 ميليون تن ذخائر مواد معدني در استان كشف شد.