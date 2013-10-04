88 فقره مجوز برداشت مواد معدني در گیلان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم توکل نیا شامگاه پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: بهره گیری از منابع طبیعی به ویژه منابع اقتصادی برای ادامه زندگی بشر در کره خاکی زمین از مسایل بسیار مهم و حیاتی به شمار می رود.
وی با تصریح اینکه منابع معدنی از مهمترین شاخصه های اقتصاد در جهان است، اظهارداشت: معادن در دنیای کنونی از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردارند چون یکی از زیربناهای مستحکم اقتصادی در دنیا محسوب می شوند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: استخراج معادن علاوه بر فراهم سازی فرصتهای شغلی باعث رشد اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری در جامعه خواهد شد.
وی در ادامه از استخراج بیش از سه میلیون و 600 هزار تن انواع مواد معدنی در شش ماهه نخست امسال در استان خبر داد و افزود: عمده ترين مواد معدني مورد استخراج در استان می توان به شن و ماسه، سنگ لاشه، سنگ آهك، سیلیس، مارن و خاك صنعتي را نام برد.
توکل نیا تصریح کرد: در این مدت همچنين سه فقره پروانه بهره برداري معدني در استان صادر شد كه ميزان سرمايه گذاري این پروانه ها افزون بر پنج ميليارد ريال بوده است.
وی همچنین یادآورشد: صدور پنج فقره پروانه اكتشاف و چهار فقره گواهي كشف از ديگر اقدامات حوزه معادن استان در استان بوده كه در نتيجه این مهم افزون بر 29 ميليون تن ذخائر مواد معدني در استان كشف شد.
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