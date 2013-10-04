"یاسه چای" مجموعه ای از دالانها و خانه های تاریخی/ قرار گرفتن روستا در کمربند زاینده رود

به گزارش خبرنگار مهر، روستای یاسه چای یکی از روستاهای بکر استان چهارمحال و بختیاری است که در شهرستان سامان واقع شده است.این روستا در کنار زاینده رود و با دار بودن طبیعت بکر در 52 کیلومتری شهرکرد و 60کیلومتری نجف آباد اصفهان واقع شده است.

بافت روستای یاسه چای از خشت و متعلق به دوره صفویه است، هسته اولیه روستا در بخش غربی و اطراف حمام و مسجد بوده است و کم کم به سمت شرق توسعه یافته است و برای حفظ امنیت روستا و کنترل آمد شد تنها را ورود و خروج دروازه شرقی و غربی بوده است.

معابر بافت به شکل دالان ها سرپوشیده با اتاق اهنگ بوده و علاوه بر تامین امنیت روستا باعث استفاده بهینه از زمین های هموار و استفاده از روی معبر برای فضای مسکونی بوده است.

عمده مصالح بکار رفته در این بافت خشت و گل، چوب، سنگ، ملات های گل و اندود و کاهگل بوده است.

مصالح رایج بنا های روستا خشت است که به دلیل وجود سنگ ریزه در خاک منطقه حاوی مقدار زیادی خرده سنگ است که این مساله باعث افزایش استحکام خشت شده است.

این روستا فاقد کوچه است و رفت و آمد از دالانها تاریخی انجام می شود.

در هفته گردشگری در روستای تاریخی و گردشگری یاسه چای حال و هوای دیگری نسبت به روز های دیگر سال حاکم است.

از 10 تا 12 مهر ماه در این روستا هدف گردشگری جشنواره روستا گردی و طبیعت گردی با رویکرد معرفی محصولات باغی برگزار شده است که در این جشنواره 21 غرفه از روستای های یاسه چای، سوادجان، دشتی، چلوان، چم خرم، چم چنگل، چم چنگ، شوراب صغیر، هوره، چلوان، مارکده، قوچان، گرمدره، صادق آباد و .... در این جشنواره حضور یافته و با یکدیگر به رقابت پرداخته اند،

یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد این جشنواره برپایی غرفه های صنایع دستی و دارو هایی گیاهی در این جشنواره است که صنایع دستی روستایی و سبزیجات و دارو های گیاهی محلی به نمایش گذاشته شده است.

در این جشنواره تور های مخصوص برای عکاسان، خبرنگاران، نقاشان و ... در نظر گرفته شده است.

این جشنواره موجب شده که شور و نشاط در بین مردمان روستای یاسه چای بیشتر باشد و مردم در منازل تاریخی روستا میزبان بازدید کنندگان جشنواره باشند و گردشگران و بازدید کنندگان با غذاهای محلی از قبیل پلو گردو، آش جو، آش رشته، آش کشک ، نان محلی و ... پذیرایی می شوند.

روستای یاسه چای با توجه به بافت تاریخی یکی ازروستای جذب گردشگر است

فرماندار شهرستان سامان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با اقتصاد مقاومتی در جلوی دشمن نباید عقب نشینی کرد، اظهار داشت: تهدید های دشمن باید به فرصت تبدیل کرد و باید در بلند مدت با استفاده از خلاقیت و ابتکار توانمندی های اقتصادی را شکوفا کنیم.

قربانی با بیان اینکه با حمایت از تولید کنندگان باید بهترین نمونه تولیدات خود را به کشور معرفی کنیم، بیان داشت: شهرستان سامان با توجه به وجود رودخانه زاینده بیشترین جذب گردشگر را در سطح استان دارا است.

وی با بیان اینکه اکثریت روستا های هدف گردشگری درحاشیه رودخانه زاینده رود واقع شده است، بیان داشت: روستای یاسه چای با توجه به بافت تاریخی، طبیعت بکر و تولیدات محصولات کشاورزی یکی از روستاهای جذب گردشگر در استان است.

قربانی با اشاره بر اینکه شهرستان سامان بیشترین سهم را در تولیدات محصولات کشاورزی و باغی را در استان دارا است، بیان داشت: نباید محصولات و تولیدات و استان در کشور گمنام باشد.

وی با بیان اینکه برای توانمندی های اقتصادی باید با تبیلغات گسترده معرفی شوند، اذعان داشت: در این شهرستان بازار یابی خوبی برای محصولات و توامندی های شهرستان صورت نگرفته است و هنوز تولیدات این شهرستان و استان در کشور ناشناخته است.

قربانی با بیان اینکه با توجه به پتانسیل و ظرفیت های شهرستان باید جشنواره ها در راستای معرفی شهرستان صورت گیرد، تصریح کرد: این استان در حوزه گردشگری و معرفی محصولات و تولیدات نیاز به معرفی ،اطلاع رسانی و تبلیغات گشترده در سطح کشور دارد.

وجود چهار دالان تاریخی در روستا

نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در شهرستان سامان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روستای یاسه چای یکی از روستاهای تاریخی استان چهارمحال و بختیاری است که در منطقه سامان در کنار رودخانه زاینده رود واقع شده است.

مسلم اسد الهی عنوان کرد: این روستا به واسطه داشتن معماری تاریخی، باغات چندین ساله میوه و درختان تنومند گردو و قرار گرفتن در کنار رودخانه پر آب زاینده رود مورد توچه گرشگران قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: در این روستا مردم از طریق دالانهای تاریخی تردد می کنند و در همه خانه ها در دالانها باز می شود.

وی گفت: چهار دالان تاریخی در این روستا وجود دارد که مردم از آنها برای تردد در روستا استفاده می کنند.

وی در ادامه گفت: خانه های تاریخی بسیاری در این روستا است که ما تصمیم گرفته اقدامات لازم برای ثبت این خانه های تاریخی را انجام بدهیم.

ساخت ویلا در پل زمانخان باید برای منطقه تاثیر گذار باشد

امام جمعه شهر سامان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساخت ویلا های شخصی در پل زمانخان برای شهرستان سامان هیچ گونه تاثیر مثبت نداشته است، اظهار داشت: این ساخت و ساز در منطقه که به صورت شخصی بوده تنها اسراف بوده است زیرا که این ویلا ها در طول سال شاید 30 روز در آن ها افرادی ساکن هستند.

حجت الاسلام سید احمد میردامادی با بیان اینکه به جای ساخت و ساز ویلا های شخصی باید هتل و خانه های استیجاری در مناطق بکر با منظره زیبا برای کسب درآمد در شهرستان ساخته شود و موجب اشتغال افراد شود، بیان داشت: هرچیزی باید در جای خود استفاده شود.

میر دامادی با اشاره بر اینکه نعمت های الهی باید در جای خود استفاده و مصرف شود، عنوان کرد: با توجه به ظرفیت و پتانسیل ها و وجود دو رودخانه بزرگ در استان بایدگردشگری در استان رونق داشته باشد.

وی با اشاره بر اینکه برای توسعه گردشگری باید زیر ساخت ها به صورت کامل در استان و شهرستان ایجاد شود، بیان داشت: وجود گردشگر نباید باعث دگرگونی فرهنگ منطقه شود .

گزارش : زهرا مرادی