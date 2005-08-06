حماس از ديدار قريب الوقوع نمايندگان اين جنبش با ابومازن خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر، مشيرالمصري سخنگوي حماس امروزشنبه به خبرگزاري فرانسه اعلام داشت : قرار است ابومازن بعد ازظهرامروز پس از ورود به شهرغزه درمورد بررسي وضعيت داخلي و پيامدهاي عقب نشيني نيروهاي اسراييلي از نوار غزه با نمايندگان حماس به گفتگو بنشيند.

سخنگوي حماس بدون اعلام زمان اين ديدارخاطر نشان ساخت: ما پس از بازگشت رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين به غزه با وي برسر برگزاري نشستي با نمايندگان حماس توافق كرديم .

مصري عقب نشيني نيروهاي رژيم صهيونيستي ازنوارغزه را يك دستاورد ملي براي مردم فلسطين برشمردوياد آورشد : محور گفتگوهاي طرفين درمورد بررسي وضعيت داخلي وزدودن اسباب وعلل فضاي خفقاني كه موجب درگيري ميان حماس و نيروهاي امنيتي درغزه شد، خواهد بود.

سخنگوي جنبش حماس بر ضرورت همراهي تشكيلات خودگردان فلسطين با تمام گروههاي جهادي براي نظارت برطرح تخليه غزه تاكيد كرد و گفت: ازجمله موضوعات مورد بحث نمايندگان حماس با ابوزمان، بررسي پرونده عقب نشيني نيروهاي اسراييلي از نوارغزه است زيرا تنها يك طرف نمي تواند تمام مسوليت ها را برعهده بگيرد.

وي افزود : همچنين ابومازن و نمايندگان حماس درخصوص درخواست براي تشكيل كميته ملي مشترك ميان تشكيلات خودگردان فلسطين وگروههاي جهادي براي نظارت بر طرح عقب نشيني ازغزه به عنوان اولين پيروزي براي ملت فلسطين به بحث و گفتگو خواهند پرداخت .

مصري با اشاره به اينكه توافق اوليه براي تشكيل اين كميته حاصل شده است، ابرازداشت: تشكيلات خودگردان قبلا ازآن شانه خالي كرد و به وقت كشي پرداخت.

سخنگوي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) درپايان اين نكته را ضروري دانست كه تشكيلات خودگردان فلسطين نبايد در بحث آزاد سازي اراضي كه قرار است ازاسراييل بازپس گرفته شوند به طور يكجانبه عمل كند بلكه بايد با درنظرگرفتن ديدگاه هاي ملي يك مكانيزم و راهكار مناسب درمورد اين اراضي ارائه كند.