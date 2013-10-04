ایران موزه ای از تنوع فرهنگی است / دیوار گرگان ثبت جهانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی پنجشنبه شب در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره اقوام ایران زمین و در جمع سفرای 32 کشور جهان و مردم گلستان اظهار داشت: ما باید به این کشور وملت افتخار کنیم و ایران شاید از نظر گردشگری و امکاناتی برای انواع گردشگری خداوند به ودیعه نهاده مانند گردشگری طبیعی، اجتماعی، سلامت و انواع دیگر نظیر نداشته باشد.

وی اظهار داشت: اگر برنامه ریزی درست در استان گلستان انجام شود، گلستان قطب گردشگری برای گردشگران داخلی وخارجی می شود و زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم استان متحول می شود.

گلستان معبر گردشگران است

نجفی گفت: استان گلستان درحال حاضر به دلیل ناشناخته بودن، معبر گردشگران است و برای اینکه تبدل به استان مقصد گردشگران شود باید قابلیت های تاریخی و فرهنگی استان به خوبی نمایش داده شود تا مردم مشتاق سفر به این استان باشند.

وی بیان کرد: استان گلستان در بین استان های کشور، از ویژگیهای برجسته ای برخوردار است ، بیشترین تنوع دراقوام، زیباییهای طبیعی ، تنوع فرهنگی و داشتن سنت های عمیق اسلامی از ویژگیهایی است که گلستان را جزء برترین استان های کشور قرار داده است.

وی تصریح کرد: برگزاری این جشنواره برای ساعاتی شور و نشاط را به جمع مردم استان آورد و تنوع فرهنگی غنی کشور را در معرض دید همگان قرار داد، به طوری که نشان داد هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که مانند ایران این همه تنوع را در خود جای داده باشد وبتواند با این همه تنوع یک جشنوراه این چنینیی برگزار کند.

نجفی افزود: زنده باد زنان و مردانی که با تلاش و کوشش خود ایران را سرافراز حفظ کرده اند و نام ایران را برای هفت هزار سال پر افتخار زنده نگه داشته اند.

مقدمات ثبت دیوار دفاعی گرگان فراهم شود

استاندار گلستان گفت: دیوار دفاعی گرگان از آثار دوره ساسانیان است که اعتباری برای کاوش و نجات بخشی بخشی از دیوار انجام شد و برخی کارهای پژوهشی آن در حال انجام است که باید این روند ادامه پیدا کند و مقدمات آن آماده شود تا در سال 93 به ثبت جهانی برسد.

شهر جرجان احیا شود

جواد قناعت با بیان این که در جنوب غرب گنبد یک شهر تاریخی جرجان وجود دارد و در آن بزگانی زیادی زندگی می کردند که این شهر هزار و 200 هکتار مساحت دارد ، اظهار داشت: ما درخواست مان از میراث فرهنگی کشوراین است که برای کاوش و احیاء این شهر تاریخی اعتبار قابل توجه گذاشته شود وشاهد احیاء این شهر تاریخی باشیم که باعث رونق اقتصادی منطقه و توسعه گردشگری استان خواهد شد.

وی بیان داشت: جزیره آشوراده جزو مناطق زیست کره و تحت پوشش است که با رعایت الزامات زیست محیطی می توان پروژه های بزرگ گردشگری را در آن اجرا کرد و شا هد رونق گردشگران در آن منطقه باشیم.

استاندار گلستان در ادامه تصریح کرد: دغدغه ها برای مسئله اقدامات زیست محیطی آشوراده محترم است اما از وظایف میراث است که بتواند با رعایت الزامات زیست محیطی پروژه های بزرگ گردشگری را در آن منطقه به بهره برداری برساند.

وی با بیان اینکه گلستات تنها استانی است که 15 قوم در آن زندگی می کنند، گفت: گلستان را به عنوان نگارستان ایران یاد می کنند و تاکنون استان میزبان شایسته این جشنواره بوده است و فضای خوب و بانشاطی با این جشنواره در استان ایجاد شده است.

قناعت بیان داشت: این جشنواره در سازمان جهانی گردشگری درج شده است و انتظار این است که دبیرخانه دائمی این جشنواره به گلستان سپرده شود.