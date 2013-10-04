تیم فوتبال نصر رشت مقابل سیمرغ رودسر جشنواره گل به راه انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، طی مسابقات لیگ فوتبال نوجوانان گیلان و در هفته پنجم از دور رفت این مسابقات تیم نصر رشت در مقابل سیمرغ رودسر پیروز میدان شد.

طی این دیدار که عصر پنجشنبه در زمین فوتبال مجموعه ورزشی شهید قاسمی رودسر برگزارشد تیم نصر رشت با نتیجه چهار بر یک مقابل میزبانش به برتری رسید.

گل های تیم نصر رشت را در این دیدار امیر حسین باقری در دقیقه 21، سید مهدی حسینی در دقیقه 60 و اشکان رمضان دوست دو گل در دقاقیق 25 و 73 و تک گل تیم میزبان را رضا امانی در دقیقه 85 به ثمر رساند.

مسابقات لیگ فوتبال نوجوانان گیلان با شرکت 12 تیم به صورت رفت و برگشت در حال برگزاری است.