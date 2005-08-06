مربيان و سرگروههاي خيمه هاي معرفت آموزش مي بينند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان، در همايش " دوباره بهار" كه به صورت سالانه برگزار مي شود، سياست ها و استراتژي سال آينده خيمه هاي معرفت به بحث گذاشته مي شود و عملكرد مربيان و سرگروههاي خيمه هاي معرفت سراسر كشور مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد.

اين همايش آموزشي ، تشكيلاتي به مدت 4 روز از 17 تا 20 مرداد ماه سالجاري در اردوگاه شهيد باهنر تهران با حضور اساتيدي چون، حجت الاسلام و المسلمين پناهيان ، رسول جعفريان ، حاجي علي اكبري ، مهندس بانكي و شاماني برگزار مي شود.

خاطرنشان مي شود، در حاشيه همايش " دوباره بهار" نمايشگاه كتابي برپا خواهد شد كه مربيان و سرگروههاي خيمه هاي معرفت مي توانند كتابهاي مورد استفاده خود را تهيه نمايند . همچنين شركت كنندگان در اين همايش در حسينيه جماران حضور و با آرمانهاي ملكوتي و آسماني معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خميني (ره) تجديد ميثاق خواهند كرد. همچنين به شركت كنندگان در اين همايش مجموعه اي تحت عنوان " گنجينه معرفت" حاوي كتابهاي تخصصي مورد نياز در حوزه هاي آموزشي مربيان و CD و نوارهاي كاست آموزشي تقديم خواهد شد.

لازم به ذكر است، خيمه هاي معرفت پايگاههاي نيروساز و زبده پروري جنبش دانش آموزي است كه با هدايت سرگروهها و مربيان به صورت هفتگي و در قالب خيمه هاي معرفت با سير محتوايي و آموزشي با حضور دانش آموزان مي باشد.موضوعاتي كه در خيمه هاي معرفت به بحث گذاشته مي شود شامل : معارف اسلامي ، تاريخ اسلام ، معارف سياسي و پاسخ به مسائل روز است. از ويژگي هاي بارز طرح خيمه هاي معرفت مي توان به نقشي گسترده و هميشگي دانش آموزان اشاره كرد به صورتي كه خود دانش آموزان موضوعات را مطرح كرده و دنبال نموده و در پايان نيز نقد خواهند كرد.