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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۴۴

با برگزاري همايش" دوباره بهار" :

مربيان و سرگروههاي خيمه هاي معرفت آموزش مي بينند

همايش آموزشي " دوباره بهار" ويژه مربيان و سرگروههاي خيمه هاي معرفت با حضور 600 نفر از مربيان سراسر كشور برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان، در همايش " دوباره بهار" كه به صورت سالانه برگزار مي شود، سياست ها و استراتژي سال آينده خيمه هاي معرفت به بحث گذاشته مي شود و عملكرد مربيان و سرگروههاي خيمه هاي معرفت سراسر كشور مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد.

اين همايش آموزشي ، تشكيلاتي به مدت 4 روز از 17 تا 20 مرداد ماه سالجاري در اردوگاه شهيد باهنر تهران با حضور اساتيدي چون، حجت الاسلام و المسلمين پناهيان ، رسول جعفريان ، حاجي علي اكبري ، مهندس بانكي و شاماني برگزار مي شود.

خاطرنشان مي شود، در حاشيه همايش " دوباره بهار" نمايشگاه كتابي برپا خواهد شد كه مربيان و سرگروههاي خيمه هاي معرفت مي توانند كتابهاي مورد استفاده خود را تهيه نمايند . همچنين شركت كنندگان در اين همايش در حسينيه جماران حضور و با آرمانهاي ملكوتي و آسماني معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خميني (ره) تجديد ميثاق خواهند كرد. همچنين به شركت كنندگان در اين همايش مجموعه اي تحت عنوان " گنجينه معرفت" حاوي كتابهاي تخصصي مورد نياز در حوزه هاي آموزشي مربيان و CD  و نوارهاي كاست  آموزشي تقديم خواهد شد.

لازم به ذكر است، خيمه هاي معرفت پايگاههاي نيروساز و زبده پروري جنبش دانش آموزي است كه با هدايت سرگروهها و مربيان به صورت هفتگي و در قالب خيمه هاي معرفت با سير محتوايي و آموزشي با حضور دانش آموزان مي باشد.موضوعاتي كه در خيمه هاي معرفت به بحث گذاشته مي شود شامل : معارف اسلامي ، تاريخ اسلام ، معارف سياسي و پاسخ به مسائل روز است. از ويژگي هاي بارز طرح خيمه هاي معرفت مي توان به نقشي گسترده و هميشگي دانش آموزان اشاره كرد به صورتي كه خود دانش آموزان موضوعات را مطرح كرده و  دنبال نموده و در پايان نيز نقد خواهند كرد.

کد مطلب 214846

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