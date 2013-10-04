طرح مشاوران مذهبی در مدارس خراسان جنوبی اجرا می شود

فاطمه همتی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه اداره آموزش و پرورش بیرجند برای برگزاری طرح مشاوره مذهبی در مدارس از سازمان تبلیغات در خواست مشاوره مذهبی کرده است گفت: با انجام مراحل اداری و مشخص شدن تعداد مدارس استان، امسال هم مانند سال های قبل طرح مشاوره مذهبی در مدارس اجرا خواهد شد.

وی افزود: در سال گذشته 70 مشاور برای ارایه مشاوره مذهبی به مدارس اعزام که هرکدام به مدت 20 روز در مدارس به دانش آموزان دختر مشاوره مذهبی دادند.

مسئول امور بانوان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: استقبال دانش آموزان از جلسات مشاوره مذهبی بسیار چشمگیر بوده و حضور مشاوران در مدارس موجب حل بعضی از دغدغه های دینی و اجتماعی دانش آموزان شده است.

همتی ادامه داد: ارتباط مستمر دانش آموزان با مشاوران مذهبی زمینه تبلیغ دینی و افزایش ترویج مبانی دینی را در میان دانش آموزان فراهم کرده است.

وی بیان داشت: بیش از هزار نفر از دانش آموزان شهرستان بیرجند از مشاوره مذهبی مشاوران استفاده کردند.

مسئول امور بانوان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی یادآورشد: مشاوران در زمینه های دینی، اجتماعی، مسایل مربوط به ازدواج، مسایل مربوط به دوست یابی، روش های درست همسر گزینی و ارتباط پایدار با خداوند به دانش آموزان مشاوره ارایه می کنند.