تیم نمونه قهرمان جام حذفی جودو شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات روز چهارشنبه دهم شهريورماه با حضور 210 جودوکار در غالب 14 تیم فراساز اراک، رستوران شب‌های گلوبندک، آب درمانی سرعین، هیات جودو کرمان، هیات جودو بوشهر، آکادمی ملی جودو، پاس خراسان رضوی، گردان بسیج يازهرا محلات، شرکت آموزش هوابرد اصفهان، آذرنويد آپادانا اصفهان، حسينه مبارکه، رستوران نمونه قزوين، دانشگاه آزاد اسلامی و نيروی زمينی ارتش در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد.

در جریان این مسابقات چهار تیم دانشگاه آزاد، نیروی زمینی ارتش، پاس خراسان رضوی و رستوران نمونه قزوین به مرحله نیمه نهایی راه يافتند که در این مرحله رستوران نمونه قزوین نیروی زمینی ارتش را شکست داد و راهی بازی نهایی شد و دانشگاه آزاد با برتری مقابل پاس خراسان رضوی حریف رستوران نمونه قزوین در بازی نهایی شد.

دیدار نهایی یک مبارزه جذاب و دیدنی بود که شاگردان موحد دانش در تیم رستوران نمونه قزوین با چهار پیروزی حمید رضا بهرامی، بهادور محرمی، سعید مرادی و سجاد خسروی‌نژاد دانشگاه آزاد را شکست داد و قهرمان شد. محسن و ابراهیم عزیزپور به همراه سعید ملایی سه جودوکار پیروز دانشگاه آزاد در این مبارزه بودند.

آرش قربانی، بهزاد سجادی، مجید تاجری، علیرضا شیری، مجتبی بهرامی، محمد فلاحت‌پیشه و مرتضی میرزاحسنی دیگر جودوکاران رستوران نمونه قزوین در این دوره از مسابقات بودند. دانشگاه آزاد با هدایت مهرداد حسن‌زاده نایب قهرمان شد و در گروه بازنده‌ها نیز پاس خراسان رضوی با هدایت آهنی و رستوران شب‌های گلوبندک با هدایت مقدم رقبای خود را شکست داده و عنوان سوم مشترک را کسب کردند.