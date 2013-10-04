درخشش دانش آموزان گچسارانی در مسابقات کشوری رباتیک

محمد کریمی پور به خبرنگارمهر گفت: مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور از هفتم تا دوازدهم مهرماه در شهر مشهد برگزار شد و تیم رباتیک دانش آموزی گچساران توانست در رشته طرح های اختراعی مقام اول این مسابقات را کسب کند.

کریمی پور تصریح کرد: تیم دانش آموزی رباتیک گچساران همچنین در بخش طراحی ربات توانست مقام دوم این دوره از مسابقات را کسب کند.

وی با بیان اینکه این دوره از مسابقات به میزبانی صنایع رباتیک آراد مشهد برگزارشد، اظهارداشت: این مسابقات با حضور 38 تیم از استانهای مختلف کشور برگزارشده است.

این مدرس رباتیک بیان داشت: سطح مسابقات از کیفیت بالایی برخوردار بود و برای بسیاری از دانش آموان که برای نخستین بار در این مسابقات شرکت می کردند بسیار با اهمیت و تاثیر گذار بود.

کریمی پور گفت: حمایت های پژوهسرای دانش آموزش و پرورش و همچنین امور فرهنگی و جوانان اداره ورزش و جوانان در ایجاد انگیزه و موفقیت دانش آموزان بسیار تاثیرگذار بوده است.

وی همچنین اعضای تیم دانش آموزی گچساران شرکت کننده در این مسابقات را علی بخشایی، نرگس مظاهری، مبین نصیری بیات، میمنت فرهمندیان، یگانه نادری، آیلار ثبوتی زاده، زهرا ملکی، پرستو معصومی، نوید فولادی و دل آرا نصیری بیات به سرپرستی شیوا محبوبی معرفی کرد.

کریمی پور با قدردانی از اداراتی که در اعزام این تیم به مسابقات کشوری رباتیک حمایت کردند، اظهارامیدواری کرد: مسئولان استان و گچساران با ارج نهادن به استعداد های نهفته این استان راه را برای موفقیت هرچه بهتر آنها فراهم کنند.