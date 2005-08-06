جوانان تئاتر، حاشيه نشين شده اند

" عروسك فرانسوي " به كارگرداني " ندا هنگامي "

"ندا هنگامي" كارگردان تئاتر در گفتگو با خبرگزاري "مهر"، با بيان اين مطلب گفت : بسياري ازجوانان فعال تئاتري ازعملكرد مركزهنرهاي نمايشي درجشنواره سال گذشته دلخورهستند و حتي براي ديدن تئاتر نيز به تئاتر شهر مراجعه نمي كنند .

وي افزود : مراجعه نكردن ما به مركزهنرهاي نمايشي به اين دليل است كه نمي خواهيم رودرروي پيشكسوتاني كه به كار دعوت نشده اند، قراربگيريم و برخوردي بين ما صورت گيرد. ما منتظريم تا ببينيم پيشكسوتان براي ما چه مي كنند .

كارگردان نمايش "عروسك فرانسوي " با اشاره به اينكه درجشنواره امسال عملا هر امكاني براي حضورجوانان ازآنان گرفته شده است، گفت : تكليف فارغ التحصيلان تئاتردراين سيستم به شدت نامشخص است اگرقراراست مشكلي حل شود ، بايد ريشه اي آن مشكل را حل كنند . به طورمثال بايد تعداد پذيرش دانشجويان تئاتردردانشگاه ها محدود شودف درحاليكه با روشي كه امسال درمعرفي گروهها به جشنواره گرفته شده به جاي اينكه مشكل ريشه اي حل شود با ميوه هاي نرسيده چيده شده است .

وي با اعلام اينكه درجريان فراخوان جشنواره قرارنگرفته است، ادامه اين حتي به عنوان يكي ازاعضاي انجمن كارگردانان خانه تئاتر نيز در جريان فراخوان قرار نگرفتم وهيچ اطلاعي از اين امر به من داده نشد .

وي افزود: به شدت با گروهي شدن سالن ها وامكانات مخالفم اين روش زمان علمي ودرست است كه تئاتربه شكل خصوصي اداره شود ، درحاليكه دركشورما كه تئاتردولتي اداره مي شود . كسي حق تقسيم بندي امكانات دولتي را ندارد . اما درحال حاضرمشخص نيست كه حتي اولويت ها به شكل تعيين واعمال مي شود .