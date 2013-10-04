سينمای كوتاه اسپانيا در جشنواره فيلم كوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، كشور اسپانيا با 6 فيلم كوتاه در سي امين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران مرور خواهد شد و اين در حالي است كه اسپانيا با 168 فيلم در اين دوره از جشنواره شركت كرده و از نظر تعداد آثار ارسالي به ايران در سومين رده و پس از فرانسه و برزيل قرار دارد.



Sun sand survival ساخته آلمارو مورو اسكار از اسپانيا، افت تحصيلي ساخته گراسيا كرجتا از اسپانيا، آن روي ديگر ساخته آليسيا آلبارس از اسپانيا، بيگانگي ساخته سيلويا كارپيزو از اسپانيا، شهر طلايي ساخته آيرين زوي آرامدا از اسپانيا، نان و ماهي ساخته آيرين بورگو از اسپانيا شش فيلم انتخاب شده براي بخش فوق است كه تحت عنوان مروري بر سينماي كوتاه اسپانيا براي علاقه مندان به نمايش در مي آيد.



فيلم‌هاي فوق روز چهارشنبه 24 مهرماه از ساعت 10:30 الي 11:50 در سالن شماره دو پرديس سينما ملت براي علاقه مندان به نمايش در خواهد آمد.



سي امين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران از 22 تا 28 مهرماه توسط انجمن سينماي جوانان ايران و به دبيري هاشم ميرزاخاني در تهران برگزار مي شود.