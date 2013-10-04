وضعیت اندیشه ورزی در ایران بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت کمیته دانشجویی انجمن علوم سیاسی و همکاری گروه روندهای فکری مرکز تحقیقات استراتژیک خاورمیانه، سلسله نشست‌های بررسی مقالات تأثیرگذار جهانی برگزار می شود.

نخستین نشست با عنوان هابرماس: مدرنیته، پروژه ناتمام» با سخنرانی دکتر حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی عضو هیئت علمی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

وی در آغاز سخنانش با اشاره به اینکه امروزه تعداد مقالات تأثیرگذار جهانی بسیار کاهش یافته است، اظهار داشت: مقاله هابرماس در عین دشواری، با زبان بسیار ساده ای بیان شده است، زیرا اساسا ایده های تأثیرگذار، پیچیده نیستند.

دکتر دهکردی در رابطه با واکنش هابرماس برابر منتقدین مدرنیته که کل ساختار آنرا نفی می کردند و معتقد بودند ضعف فرهنگ از مدرنیته ناشی می شود و تنها راه چاره، احیای اعتقادات مذهبی است، به 3 نقد وی در برابر این نظریه اشاره کرد و گفت: به اعتقاد هابرماس، همبستگی ای که نومحافظه کاران بین کژاندیشی و مدرنیته ایجاد کرده اند، امری کاذب است، زیرا اعتقاد به اینکه مدرنیته برخردگرایی غلبه یافته است، افترایی بیش نیست. همچنین نومحافظه‌کاران به جای پرداختن به ریشه سخن به شخص گوینده توجه می کنند و وی را مورد حمله قرار می دهند، آنها با این روش سعی می کنند ضعفهای تحلیلی خود را بپوشانند.

وی سومین نقد هابرماس را این گونه توضیح داد که پست مدرن‌ها در عین حال که معتقدند باید مدرنیته را مرده پنداشت، اما همچنان بر این نکته اصرار دارند که این پدیده در حال آلوده کردن زیست جهان است.



استادیار دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه سخنان خود، داشتن سؤالات مهم و رادیکال، تز انقلابی و وجوه افزایشی یا افتراقی را از ویژگیهای یک مقاله مهم و تأثیرگذار برشمرد و بیان داشت: مقاله فوق، نمونه ای از یک مقاله رادیکال و جریان‌ساز است.

وی در پاسخ یکی از شرکت کنندگان مبنی بر اینکه چرا در نام مقاله هابرماس از مفهوم پروژه استفاده شده است، اظهار داشت: این مقاله یک مجموعه است، زیرا متفکرین پیش از هابرماس، دو مفهوم مدرنیزم(وضعیت زیباشناسانه) و مدرنیته(گویش حرکت نظری، تاریخی و اجتماعی) را از هم تفکیک می کردند اما هابرماس این دو مفهوم را با هم ترکیب کرد، زیرا معتقد بود باید عناصر و قلمروهای متفاوت شناختی با هم در ارتباط باشند.



دکتر دهکردی، سخنان خود را با این جمله که اگر این مقاله منتشر نمی شد، دنیای علوم اجتماعی نوع دیگری بود، به پایان رساند.



در ادامه سلسله نشست‌های بررسی مقالات تأثیرگذار جهانی، روزهای 14 و 21 مهرماه نشستهایی با حضور دکتر جواد طباطبایی و دکتر حاتم قادری در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.