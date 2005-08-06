ولفنسون: اسراييل و فلسطين درباره مسائل اقتصادي توافق مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه صهيونيستي هاآرتص، جيمز ولفنسون گفت: من قصد دارم بسياري از مسائل موجود از جمله مشكلات اقتصادي را درباره طرح خروج از غزه به پايان برسانم و اعلام مي كنم كه در 10 روز آينده خواهيم توانست درباره مسائل اقتصادي توافق نامه اي ميان اسراييل و فلسطين ايجاد نماييم.

رييس سابق بانك جهاني اظهار داشت: هم اكنون دو طرف اسراييل و فلسطيني در اين زمينه در حال گفتگو و مشورت هستند و قصد دارند اين توافق نامه را منعقد و به اجرا درآورند.

وي تاكيد كرد: من گمان مي كنم ما در شرايطي هستيم كه مي توانيم مسائل موجود درباره طرح خروج از غزه را حل و فصل كنيم.

ولفنسون گفت: در هر حال بايد براي حل تمام مسائل ضرب الاجلي تعيين كرد تا بتوان در زمان تعيين شده به بررسي و حل و فصل آنها پرداخت.

گفتني است ولفنسون دو روز پيش هشدار داد: نوار غزه برخلاف آنچه كه انتظار مي رفت به زنداني بزرگ براي مردم فلسطين تبديل خواهد شد. فرستاده ويژه كميته چهارجانبه به خاورميانه برضرورت آزادي عمل فلسطينيان براي تردد بين كرانه باختري رود اردن و نوارغزه پس ازعقب نشيني اسراييلي ازغزه تاكيد كرد.

اما وي نسبت به تبديل غزه به زنداني بزرگ هشدار داد و گفت: به نظر مي رسد اين منطقه برخلاف انتظاربه زنداني بزرگ براي فلسطينيان تبديل خواهد شد.

ولفنسون كه با خبرنگاران در قدس به مصاحبه نشسته بود همچنين اعلام داشت : ارتباط هميشگي ميان نوارغزه و كرانه باختري رود اردن عنصر بسيار حياتي است تا از اين طريق اقتصاد فلسطين بهبود و جذب سرمايه گذاري بهبود و سرو سامان گيرد.