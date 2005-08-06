نشست مربوط به حل مشكلات پيش روي روند تدوين قانون اساسي عراق به تعويق افتاد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الصباح عراق، منابع دفتر جلال طالباني اعلام كردند نشست رهبران سياسي كه قرار بود روز گذشته برگزار شود به احتمال زياد فردا يكشنبه برگزار خواهد شد.



به گفته كامران قره داغي سخنگوي رسمي جلال طالباني اين نشست قرار است براي بررسي مسائل مورد اختلاف در پيش نويس قانون اساسي دايمي عراق برگزار شود و دومين نشست سران احزاب و گروه هاي خارج از مجمع ملي و روساي فراكسيون هاي پارلماني است.



تصميم براي به تاخيرانداختن اين نشست با هدف تضمين مشاركت گسترده تر و بيشتر فراكسيون ها و احزاب و جريانهاي سياسي عراق اتخاذ شده است درحالي كه محمود عثمان از نمايندگان كرد در مجمع ملي يكي از دلايل تاخير را جلسه ويژه مسعود بارزاني رئيس حكومت منطقه كردستان با نمايندگان پارلمان اين منطقه درباره بررسي مطالبات كردها در قانون اساسي عراق اعلام كرد.



عثمان به روزنامه الصباح گفت : فدراليسم از اصولي است كه كردها از آن كوتاه نخواهند آمد.



از سوي ديگر عدنان المفتي رئيس پارلمان منطقه كردستان گفت : پيش نويس قانون اساسي بايد حقوق همه عراقي ها را در نظر بگيرد واگر چنين نشود دستيابي به توافق ممكن نخواهد بود.



جاكلين زومايا عضو مجمع ملي عراق ابراز عقيده كرد كه رهبران سياسي عراق بتوانند مشكلات پيش روي روند سياسي را حل وفصل كنند.به گفته وي وحدت ملت عراق پس از سرنگوني رژيم صدام تحقق يافته است.

موضوعاتي همچون فدراليسم ، كركوك ، بحث تقسيم منابع طبيعي ، زبان ، دين ازجمله مسائل مورد اختلاف در روند تدوين قانون اساسي است.