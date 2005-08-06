ثبت48 مورد ابتلا به وبا در كشور// ثبت يك مورد بيمار مبتلا به وبا در تهران

دكتر محمود سروش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: استان قم با 25 مورد، بيشترين موارد ابتلا به وبا را داشته و تا كنون موجب مرگ يك نفر از اين مبتلايان شده است.

وي ادامه داد: تا كنون 12 مورد وبا در كرج با ثبت يك مورد مرگ، ساوجبلاغ يك مورد همچنين چابهار يك مورد، آزاد شهر 2 مورد، گنبد يك مورد، قزوين يك مورد، شهريار 3 مورد و يك مورد ابتلا به وبا نيز در خيابان طوس شهر تهران مشاهده و ثبت شده است.

سروش با بيان اينكه منشا برخي از موارد بيماري وبا از پاكستاني ها بوده است و بيشترين اين مبتلايان از مرزهاي غير مجاز وارد كشور شده اند، گفت: هم اكنون ستاد نيروهاي مسلح دستور داده كه تمامي راه هاي ورودي مرزهاي غير مجاز بسته شود و ورود افراد از اين مرزها را ممنوع اعلام كرده است همچنين افرادي وارد شده از مرزهاي مجاز نيز بايد به واحدهاي نظام مراقبت هاي مرزي معرفي شده و مورد آزمايش قرار گيرند.

وي در خصوص اهميت رعايت بهداشت فردي مردم گفت: مهمترين راه پيگشيري از ابتلا به بيماري وبا رعايت بهداشت فردي نظير شستن دست ها با آب و صابون قبل از مصرف غذا و خوراكي ها و نيز پيش از رفتن به توالت است.

سروش با بيان اينكه مصرف آب ليموي تازه در هنگام صرف غذا مي تواند تا حد زيادي از ابتلا به بيماري هاي عفوني نظير بيماري وبا جلوگير كند، تصريح كرد: مردم بايد در صورت مشاهده هر گونه اسهال حتما به پزشك مراجعه كنند و پزشكان نيز بايد از اين گونه بيماران نمونه برداري كنند تا در صورت ابتلاي فرد مراجعه كننده به وبا، اين بيماري سريع تر تشخيص داده شود.

وي گفت: مردم از مصرف داروها بدون تجويز پزشك به شدت خودداري كنند چون با از بين بردن محيط اسيدي بدن، زمينه ابتلا به بيماريهاي عفوني منتقله از راه آب و غذا در بدن فراهم مي شود.