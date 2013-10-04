لزوم ایجاد انگیزه یادگیری در دانش آموزان/ نقش آموزش دهنده در ایجاد انگیزه

به گزارش خبرگزاری مهر، انگيزه یک فرآيند دروني است كه رفتار را نيرومند و هدايت مي كند، بنابراين انگيزه اصطلاحي كلي براي مشخص كردن زمينه مشترك نيازها، شناخت ها و هيجان هاست. بحث ما در این مطلب این است که چگونه مي توان در انگيزه ذاتي يادگيري مداخله كرد، يا آن را پرورش داد. در پاسخ می توان به موارد زیر اشاره کرد.

-دانش آموزان از طريق يادگيري شرايط و فعاليت هايي بر انگيخته مي شوند كه آنها را در هماورد جويي شخصي و فعالانه يادگيري درگير كند و به آنها اجازه داده شود تا دست به انتخاب هاي شخصي بزنند و مقتضيات تكاليف را با ظرفيت هايشان هماهنگ سازند.

-انگيزش دانش آموزان در صورتي افزايش مي يابد مه در يابند تكاليف يادگيري، به طور مستقيم يا غير مستقيم با نيازها علايق و اهداف شخصي آنها مرتبط است و سطوح دشواري آن به گونه اي است كه مي توانند به صورتي موفقيت آميز آن را انجام دهند.

-انگيزش ذاتي دانش آموزان به يادگيري مي تواند در محيطي امن، اعتماد بخش و حمايتگرانه پرورش يابد، كه داراي اين و يژگي ها باشد؛ا بزرگسالان در روابط كيفي توام با توجه، توانمندي هاي بالقوه جوانان را دريابند؛ نيازهاي منحصر به فرد دانش آموزان از نظر يادگيري و آموزشي مورد حمايت قرار گيرد و فرصت هايي براي خطر كردن، بدون ترس از شكست خوردن براي دانش آموزان فراهم كند.

اين اصول اساسي به جنبه هايي از نقش معلمان به عنوان بر انگيزاننده اشاره دارد؛ نخست آنكه به نياز معلمان براي آگاه شدن از نيازها و علايق شخصي هر دانش آموز اشاره مي كنند.با اين آگاهي، معلمان در جايگاه ارائه دهنده راهنمايي فردي پيرامون نحوه متناسب ساختن اهداف شخصي با اهداف يادگيري كه كلاس بر پايه آنها بنا نهاده شده است، قرار مي گيرند. همچنين معلمان مي توانند در ارائه اهداف و فعاليت هاي آموزشي از اطلاعاتي كه درباره نيازها و علايق دانش آموزان به دست آورده اند به گونه اي استفاده كنند كه هر دانش آموز بتواند به اهداف خود دست يابد و موفقيت را تجربه كند.

دومين جنبه نقش معلم، تمركز بر شيوه هايي است كه در آن، دانش آموز، هم مسئوليت فردي خود را در يادگيري بپذيرد و هم به طور فعالانه، در تجارب يادگيري درگير شود. ذكر اين نكته ضروري است كه دانش آموز به طور ذاتي، نسبت به زمينه هاي مورد علاقه خود، وقت، تلاش و انرژي بيشتري صرف مي كنند، يا هنگامي كه كاري را به طور شخصي معنا دار مي سازند. راحت تر به هماورد جويي مي پردازند. علاوه بر اين، دانش آموزان براي با انگيزه شدن نياز اساسي به برخي انتخاب ها و كنترل بر فعاليت هاي يادگيري دارند، از اين رو مجموعه اي از راهبردهاي موثر براي هماورد جويي دانش آموزان ذكر مي شود كه مستلزم همراه كردن آنها با فرصت هايي براي تمرين كنترل فردي و حق انتخاب بر متغيرهاي تكاليفي است كه به طور دقيق برگزيده شده باشند اين متغيرها مي توانند شامل انواع فعاليت سطح تسلط، ميزان تلاش يا نوع پاداش باشد.

سرانجام آنكه اصول مذكور اشاره بر اين دارند كه بخش عمده اي از نقش معلمان،ايجاد محيطي امن،اعتماد بخش و حمايت آميز است كه با ابراز علاقه،توجه و ملاحظه خالصانه به هر دانش آموز به و جود مي آيد،يافته هاي پژوهشي نشان مي دهند كه بخشي از ضرورت هاي ايجاد فضاي امن و مطمئن براي دانش آموزان،بر ساختارهاي غير رقابتي- مشاركتي و آن نوع اهداف آموزشي تاكيد دارد كه مغاير با ساختارهاي رقابت آميز است.

تحقق اهداف نبايد به صورتي باشد كه در بازي ياد گيري برخي از دانش آموزان برنده و بر خي ديگر بازنده باشند.در افزايش فضاي امن و حمايت آميز،بر جسته كردن ارزش فضيلت هاي دانش آموزان،همراه با مهارت ها،و توانايي هاي منحصر به فردشان و ارزش فرآيند ياد گيري و تكاليف ياد گيري اهميت دارد. پاداش دادن به فضيلت هاي دانش آموزان و تشويق آنها به دادن پاداش به خود و احساس غرور نسبت به فضيلت هاي خويش،منجر به ايجاد فضايي مي شود كه هر دانش آموز در آن احساس"مورد توجه بودن" مي كند.

نقش بر انگيزاننده، در بر دارنده رشد فزاينده احساس مثبت دانش آموز نسبت به خود و ايجاد انگيزه يادگيري به عنوان يك عامل مهم، خلاقانه و هماوردجويانه است، زيرا يادگيري، امري فعال و هدفمند است و شما براي اين كار، نياز به راهبردهايي داريد كه با تشويق فعالانه، رفتار و افكار هدفمندانه دانش آموز را به كار گيرد. همچنين، دانش آموزان براي درك توانايي هايشان و براي ايجاد نگرش هاي مثبت و تغيير نگرشها و باورهاي منفي كه نسبت به خود و يادگيري دارند به كمك نيازمندند.