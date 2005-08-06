250 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي به صنعت قند و شكر اختصاص يافت

حسين ابويي مهريزي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: درحال حاضر 8 كارخانه تاير سازي در كشور فعال است .

وي افزود: وزارت صنايع و معادن خواستار400 ميليون دلاربا تسهيلات ويژه از جمله نرخ سود فيكس شده با دوره بازپرداخت 8 ساله مي باشد كه تا كنون هيات امناي حساب ذخيره ارزي با آن موافقت نكرده است.

وي ازتصويب اعتباري معادل 250 ميليون دلار با شرايط ويژه براي صنعت قند و شكر كشور از محل حساب ذخيره خبر داد و تصريح كرد: اين ميزان اعتباربا سه درصد سود و دوره بازپرداخت 10 ساله به صنعت قند و شكر كشور اختصاص يافت.

مدير كل صنايع غيرفلزي وزارت صنايع و معادن خاطر نشان كرد: در حال حاضرواحدهاي مربوطه قندو شكربه بانكها معرفي شدند و درحال بررسي در بانك مي باشند.

وي با اشاره به چگونگي موافقت اعتبار250 ميليون دلاري براي صنعت قند و شكر افزود: با مطالعات بر روي اين واحدها به اين نتيجه رسيدند كه كليات قابل توجيه اقتصادي مي باشد.

ابويي مهريزي با ميزان اعتبارات لازم براي بازسازي و نوسازي صنايع غير فلزي اظهار بي اطلاعي كرد.