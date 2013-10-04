کشف DNA پاگنده برای حقیقت بخشیدن به یک موجود اسرارآمیز 

به گزارش خبرگزاری مهر، نمونه دی ان ای و تصاویر ویدئویی از پاگنده ساسکواچ که در جنگلهای کنتاکی خواب است، هفته گذشته توسط محققان در تگزاس رونمایی شد، آنها اعتقاد دارند که این شواهد متعلق به یک هیبرید انسانی است.

پاگنده یا ساسکوآچ یکی از موجودات خیالی در باور گروهی از مردم در آمریکا و کانادا است. بنابر این باورها پاگنده شکلی گوریل ‌وار دارد و در جنگل های دورافتاده آمریکا و کانادا، منطقه دریاچه‌های بزرگ و کوه‌ های راکی زندگی می ‌کند.

قد پاگنده میان 2.1 تا 2.7 متر گفته شده، چشم ‌های او ریز، ابروان درشت و سرش کوچک و نوک‌تیز گزارش شده است. این مردم پاگنده را دارای بویی بسیار بد و زننده می ‌دانند.

مدارک این دانشمندان مورد حمایت 11 آزمایشگاه و دانشگاهی قرار گرفته که این نتایج را بار دیگر مورد بررسی قرار داده اند.

دکتر ملبا کتچوم از پروژه ژنوم ساسکواچ این تحقیق را یک پژوهش جدی توصیف کرد. در میان نتایج ارائه شده توسط این محققان یک ویدئو وجود دارد که یک ساسکواچ قهوه ای قرمز نوجوان را نشان می دهد که در جنگلها خوابیده است.

دیگر شواهد این گروه تصاویری از موهای زمختی شبیه موهای اسب و یک نمونه بافتی است که دانشمندان اعتقاد دارند که به یک ساسکواچ واقعی تعلق دارد. تصویر دیگر خون و نشانه های دندانهای نیش را نشان می دهد که یک لوله آب زیر زمینی را شکسته است.

براساس این گزارش 113 نمونه خون، مو، بزاق، ناخن شصت پا، خراش تنه درخت، مخاط بینی و پوست همراه با مو و بافت زیر پوستی توسط افراد مجزا و گروه هایی که 34 محل مجزا را در آمریکای شمالی بررسی کردند ، بدست آمده است.

اگرچه مشخص شد که تمام نمونه ها به انسان تعلق دارد اما وقتی که این نمونه ها به سایر توالیهای ژنومی گسترش داده شد، برخی از بخشهای دی ان ای آن متعلق به هیچ گونه ای که تاکنون بشر آن را شناخته باشد، نبود.

این امر موجب شد که محققان باور کنند یک هیبرید ژنتیکی کشف کرده اند که می تواند پایه بسیاری از نظریات علمی را تغییر دهد.