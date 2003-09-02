اقدامات سازمان صداو سيما براي بهبود وضعيت زنان بررسي شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دراين جلسه نماينده سازمان صداوسيمادرشوراي زنان گفت : دفتر امور زنان صداوسيما از دي ماه سال 75 تاسيس وشرح وظايف آن تحت سازماندهي سه كميته كاري با عناوين حمايت از زنان شاغل ، ارزيابي وفرهنگي اجتماعي به تصويب رسيد وهمچنين اين ساختار طي بحثهاي كارشناسي مورد تجديد نظر قرار گرفت وساختار جديد با مديريت دفتر امور زنان با 2 اداره طرح وتحقيقات ونظارت برنامه اي واداره هماهنگي ، پشتيباني وارتباطات وبخش مشاوران امور زنان درمراكز استاني وشهرستاني زير نظر دفتر امور زنان تشكيل گرديد.

وي همچنين درمعرفي طرحهاي پژوهشي ، تحقيقات ونظرسنجي سازمان براي حضور زنان درسيما به ارايه طرح پيشنهادي كميته هماهنگي بخشها وپژوهشهاي مسايل زنان وخانواده درسازمان وتعيين استراتژيهاي تحقيقاتي ، تشكيل شوراي سياست گذاري برنامه اي وتدوين اصول وسياستهاي برنامه اي صداوسيما با محوريت زن درعرصه هاي فردي ، خانوادگي واجتماعي ، تشكيل كميته ارزيابي وتهيه پيش نويس معيارها وشاخصهاي برنامه سازي با محوريت زن درمباحث رفتاري ، گفتاري ، وضعيت ظاهري ، روابط عاطفي ، مسووليت پذيري وساده زيستي ، تدوين طرح وتدوين سياستها ومعيارهاي كاربردي نحوه حضور زن درسيما ، تدوين پيش نويس شاخصها ومعيارهاي كاربردي با توجه به اصول وسياستهاي سازمان جهت نحوه حضورزن دربرنامه هاي طنز ، تهيه شناسنامه اي از وضعيت فرهنگي واجتماعي زنان درمراكز استاني به منظور استفاده برنامه اي ، طرح وپيگيري تشكيل شوراي عالي زنان وخانواده درشوراهاي طرح وبرنامه وسياست گذاري سازمان ، گردآوري اطلاعات ونمايش آماري برنامه هاي توليد شده درخصوص زن وخانواده وبرنامه هاي ساخته شده توسط تهيه كنندگان يا كارگردانان زن اشاره كردند.

پروين سليحي درمعرفي طرحها وپژوهشهاي انجام شده جهت شناسايي ورفع مشكلات بانوان همكار درسازمان ، از سفارش طرح وهمكاري درتعيين محورهاي بررسي وضعيت زنان شاغل درسازمان با مركز تحقيقات وبخش انجام پژوهشي به منظور آسيب شناسي فرهنگي اجتماعي زنان شاغل وميزان رضايت مندي آنها درمركز مطالعات وتحقيقات سازمان ، بررسي وپردازش آما رشاغلان ومديران زن ومرد سازمان نام برد.

نماينده اين سازمان ، پيگيري وتصويب 2 واحد درسي مطالعات زن دردوره هاي آموزشي بدو خدمت دانشكده براي تهيه كنندگان وبرنامه سازان صداوسيما، اخذ مجوز استفاده از برنامه ها ي آموزشي فرهنگي ويژه بانوان ، برنامه ريزي و برگزاري نشستهاي سالانه ويك روزه آموزشي تشكيلاتي ويژه مشاورين مراكز استاني را از جمله فعاليتهاي علمي ، آموزشي اين سازمان معرفي كرد.

همچنين اقدامات برنامه اين سازمان نيز بررسي سيماي زن در24 مجموعه تلويزيوني ، اختصاص 15 درصد برنامه ها وگزارشهاي خبري به مسايل وموضوعات زنان ، ارايه پيشنهادات كارشناسي به منظور غني تر شدن برنامه هاي روز ملي خانواده ، تشكيل ستاد پشتيباني علمي ، فرهنگي وهماهنگي توليد برنامه هاي صداوسيما درهفته زن ، ارايه وپيگيري طرح تاسيس مشاوره درسازمان صداوسيما وراه اندازي آن دربهمن 80 ، تاسيس مركز مشاوره ويژه بانوان درمعاونت سيما است .