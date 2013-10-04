اعضای شورای عالی حسابداران رسمی منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در حكمي اعضاي اصلي شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي را منصوب کرد. با حكم علي طيب نيا، آقايان سعيد جمشيدي فرد، علي ثقفي، رحمت الله صادقيان، محمدجواد صفار سفلايي، مهدي كرباسيان، مجيد صفاتي، شهريار ديلم صالحي، كيهان مهام، اكبر سهيلي پور و علي اكبر عرب مازار به سمت عضو اصلي شوراي عالي جامعه حسابداران ايران منصوب شدند.

بنا بر اين گزارش، نامبردگان به استناد تبصره 3 ماده 5 اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران و با توجه به جلسه مورخ 23 مرداد ماه مجمع عمومي جامعه، به مدت سه سال در اين سمت به فعاليت خواهند پرداخت.