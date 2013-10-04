  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۲ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۳

با حکم وزیر اقتصاد؛

اعضای شورای عالی حسابداران رسمی منصوب شدند

اعضای شورای عالی حسابداران رسمی منصوب شدند

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی 10 عضو جدید شورای عالی جامعه حسابداران رسمی را برای مدت 3 سال منصوب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در حكمي اعضاي اصلي شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي را منصوب کرد. با حكم علي طيب نيا، آقايان سعيد جمشيدي فرد، علي ثقفي، رحمت الله صادقيان، محمدجواد صفار سفلايي، مهدي كرباسيان، مجيد صفاتي، شهريار ديلم صالحي، كيهان مهام، اكبر سهيلي پور و علي اكبر عرب مازار به سمت عضو اصلي شوراي عالي جامعه حسابداران ايران منصوب شدند.

بنا بر اين گزارش، نامبردگان به استناد تبصره 3 ماده 5 اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران و با توجه به جلسه مورخ 23 مرداد ماه مجمع عمومي جامعه، به مدت سه سال در اين سمت به فعاليت خواهند پرداخت.

کد مطلب 2148600

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها