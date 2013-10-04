سن فرسودگی خودروها 20 سال تعیین شد/ ممنوعیت استفاده دستگاههای دولتی از خودروهای فرسوده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر معصومه ابتکار در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبه هیات دولت درباره اصلاح مقررات مربوطه به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، گفت: موضوع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از جهت اقتصادی، محیط زیست و امینی اهمیت زیادی دارد.



ابتکار افزود: براساس مصوبه دولت از رده خارج کردن خودرو فرسوده ضابطه هایی دارد که این ضابطه ها را برای خرید یا واردات خودروهای جدید با شاخص های خاص از نظر میزان مصرف بنزین اصلاح کردیم.

وی با اعلام این که سن فرسودگی خودروها ۲۰ سال تعیین شد، افزود: مصوبه دولت درباره از رده خارج کردن خودروهای فرسوده مصوبه بسیار خوبی است و دستگاه های دولتی هم موظف هستند خودروهای فرسوده خود را از رده خارج کنند و اجازه استفاده و یا فروش خودروهای فرسوده را ندارد.

معاون رییس جمهوری با اعلام اینکه مصوبه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد، گفت: این مصوبه به بحث تصادفات جاده ای و آلودگی شهرها کمک می کند و امیدوارم بخش های خصوصی و خودروسازان و تمام کسانی که به نوعی درگیر بحث خودرو هستند کمک کنند که این موضوع حل شود.



ابتکار خاطرنشان کرد: همچنین در جلسه امروز هیئت دولت مقرر شد با از رده خارج شدن خودرو های فرسوده، خودروهای جدید وارد کشور شود.