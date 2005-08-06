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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۱۲

با برگزاري كارگاه آموزشي:

برنامه 5 ساله راهبردي شهرداري تهران تدوين مي شود

كارگاه آموزشي ويژه بررسي و تدوين برنامه 5 ساله راهبردي شهرداري تهران از صبح امروز به مدت 5 روز در محل ساختمان مركزي شهرداري تهران با حضور مديران ارشد شهرداري تهران و شركتهاي وابسته به اين سازمان آغاز بكار كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، به گفته مديركل تشخيص و ايجاد منابع درآمد شهرداري تهران، اين كارگاه آموزشي با هدف آشنايي مسئولين و مديران برنامه ريزي واحدها با برنامه اجرايي خود در نظام اجرايي برگزار خواهد شد.

دكتر مسعود غني زاده افزود: در اين كارگاه آموزش مفاهيم برنامه ريزي ، تعريف كاربردي عناوين و كليه واژه هاي برنامه و نحوه جمع آوري اطلاعات مرور خواهد شد ، ضمن اينكه ايجاد همسويي بيشتر بين مسئولين برنامه ريزي در سراسر شهرداري مهمترين هدف برگزاري اين كارگاه آموزشي است .

وي با تاكيد بر اينكه نظام برنامه ريزي راهبردي شهرداري تهران با توجه به مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران ازسال گذشته كار خود را آغاز كرد، گفت: در گام اول خود تبيين ماموريت هاي موجود ، وظايف فعلي و ارائه چشم اندازي از وضعيت مطلوب آينده است و بخشي از گام دوم كه تحليل محيط داخلي و  خارجي براي شناسايي نقاط قوت و ضعف و تلاش براي تقويت و يا رفع آنها است، در دست بررسي قرار دارد.

غني زاده تصريح كرد:  جهت گيري تمام برنامه هاي شهرداري تهران بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري ، رئيس جمهور ، شهردار و شوراي شهر تهران و با نگرش به تكاليف موجود در برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خواهد بود.
 

کد مطلب 214862

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