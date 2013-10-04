گسترش روحیه انفاق در جامعه با برگزاری جشن عاطفه ها/حماسه مهر و محبت در استان سمنان رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشن فقط برای مسائل مادی بر گزار نمی شود می توان گفت فرهنگ انفاق ،کمک به همنوع از مهمترین اهداف بر گزاری این جشن است و در این جشن که بهترین فرصت برای تقسیم شادی هایمان با دیگران است افراد برای دستگیری به نیازمندان گام بر می دارند.

با برگزاری جشن عاطفه ها می توان روحیه انفاق و نوع دوستی را در جامعه گسترش و با فقر مبارزه کرد جشن عاطفه بیانگر همت اجتماعی ملت ایران جهت پیشرفت دانش آموزان بی بضاعت است.

مردم استان سمنان با حضور خود در جشن عاطفه ها حماسه مهر و محبت را آفریند و این جشنی ملی و دینی را گرامی داشتند.

کمک به همنوعان ضروری است

امام جمعه میامی با اشاره به آیه شریفه "تعاونوا علی البر و التقوی" گفت: همه ما باید دست در دست هم دهیم و به یکدیگر کمک کنیم تا در مسیر تقوا و احسان و نیکوکاری قدم برداریم.

حجت الاسلام سید مرتضی موسوی افزود: کمک کردن به فقیران و نیازمندان از سیره اهل بیت (ع) است و آن بزرگواران حتی با نیازمندان و فقیران هم سفره نیز می شدند.

وی نقش کمیته امداد در یاری رساندن به نیازمندان را چشمگیر معرفی و خاطر نشان کرد: این نهاد بزرگترین یادگار امام راحل است و تا به امروز توانسته با برنامه مدون و برنامه ریزی شده در یاری رساندن به محرومان و نیازمندان نقش به سزایی ایفا کند.

جشن عاطفه ها ملی است

استاندار سمنان گفت: مردم همیشه در صحنه استان در جشن عاطفه ها، که یک جشن ملی با اجر معنوی و اخروی فراوانی همراه است با شور و نشاط شرکت کردند.

عباس رهی افزود: در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی بار دیگر مراسم معنوی جشن عاطفه ها با هدف جمع آوری کمک های مردمی به دانش آموزان مستعد بی بضاعت برگزار شد.

وی تصریح کرد: مردم نیکوکار و سخاوتمند در سال تحصیلی جدید در حرکتی انسان دوستانه همانند سنوات قبل با وحدت و همدلی تلاش کردند که در حد توان و بضاعت خود به کمک دانش آموزان نیازمند بشتابند و در این جشن ملی که اجر معنوی و اخروی فراوان دارد با شور و نشاط تمام شرکت کردند.

وی اظهار کرد: مردم نیکوکار کشورمان با الهام از تعالیم اسلام و معصومین علیهم السلام، به یاری خانواده های محروم و نیازمند شتافتند تا فرزندان آنان نیز بتوانند از نعمت آموزش و درس خواندن بهره مند شوند.

کمک به نیازمندان توفیق الهی است

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به اینکه یکی از برترین تعالیم دین مبین اسلام، احسان، نیکوکاری و دستگیری از نیازمندان است، گفت: این توفیقی است از جانب خداوند متعال که تنها نصیب بندگان خوب و برگزیده او می شود.

وی مال و مکنت را وسیله آزمایش بندگان از سوی خداوند متعال عنوان کرد و افزود: برگزاری این چنین جشن هایی در احیای سنت حسنه انفاق و نیکوکاری، علاوه بر اینکه انجام تکلیف شرعی و اجتماعی است، تأثیر بسزایی در راستای خدمات نظام به طبقه محروم و نیازمندان جامعه دارد.

جت الاسلام علی شکری اظهار داشت: کمک به دیگران خصوصاً محرومان و نیازمندان از ارزشهای گرانقدر اسلامی است و ریشه در فرهنگ این سرزمین دارد که بارها مردم نوعدوست و نیکوکارمان در این عرصه پیشگام بوده و با کمک به همنوعان این سنت و روش زندگانی ائمه اطهار (س) را همواره زنده نگه می دارند.

وی با بیان اینکه بحث محبت و عاطفه به عنوان یکی از ابعاد خلقت انسان موجب تحصیل بسیاری از کمالات و فرائض اخلاقی می‌شود، افزود: نازلترین مرحله آن محبت انسان به پدر و مادر و اطرافیان بسیار نزدیک است.

جشن عاطفه ها موجب ترویج سنت حسنه در جامعه می شود

عضو شورای فرهنگ عمومی استان سمنان با اشاره به اینکه بخش دیگری از اعمال انسان‌ها در سطح بالاتر و با هدف کمک به دیگران انجام می شود، گفت: مرحله ارزشی محبت و عاطفه زمانی است که انسان‌ها با میل و اراده خود از سر شوق و علاقه به همنوعان خود کمک می‌کنند.

شکری از جشن عاطفه‌ها به عنوان بستر و ظرفیت مناسبی به منظور ترویج بیش از پیش سنت حسنه احسان و نیکوکاری در جامعه نام برد و گفت: برگزاری این جشن ملی ضمن رفع مشکلات دانش‌آموزان نیازمند زمینه ترویج سنت‌های حسنه را در جامعه فراهم می‌کند.

وی گفت: مردم متدین و انقلابی استان سمنان هم که در دستگیری از مستمندان جامعه حضوری حماسی داشتند این بار هم در جشن عاطفه ها با شعار (جشن عاطفه ها در انتظار مهر حماسی) و در کمک به آینده سازان این مملکت شادیهایشان را با آنان تقسیم کردند.

کمک به نیازمندان در دین مبین اسلام سفارش شده است

فرماندار شهرستان سمنان نیز به تاكيد دين مبين اسلام در كمك به همنوع اشاره كرد و گفت: اسلام تاكيد فراواني برای كمك به نيازمندان دارد و در اسلام اين امر از ارزش والايي برخوردار است.

حسن سعدالدين وجود احكامي در خصوص خمس، زكالت، صدقه و خيرات در اسلام را دليل بر توجه این دین به محرومان و اهميت مشاركت در امر خير دانست.

وی با بیان اینکه جشن عاطفه‌ها یک بحث مهم و اساسی در راستای کمک به همنوعان و افراد مستضعف است افزود: جشن عاطفه‌ها ازخود گذشتگی، ایثار، گذشت از مال برای رفاه، آرامش دیگران و یاد خدا بودن را یادآوری می‌کند.

جشن عاطفه ها تکلیف شرعی و عاطفی است

معاون استاندار سمنان و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود نیز با بیان اینکه کمک به عزیزان نیازمند و حس همیاری و نوع دوستی علاوه بر اینکه به صورت فطری در انسان ها وجود دارد ریشه در اعتقادات معنوی جامعه نیز دارد، گفت: جشن عاطفه ها یک تکلیف شرعی و عاطفی است و هدف اصلی این جشن آموزش اخلاق، احسان و انفاق در بین دانش آموزان است.

مهدی بندرآبادی افزود: کمک به هم نوعان، کمک به تمدن اسلامی و پیشرفت کشور است و شرکت در جشن عاطفه‌ها، حضور در حرکت انسانی و اجتماعی است.

وی تصریح کرد: جشن عاطفه‌ها ازخودگذشتگی، ایثار ، گذشت از مال برای رفاه، آرامش دیگران و یاد خدا بودن را یادآوری می‌کند.

جشن عاطفه ها در بيش از ۷۰۰ پايگاه استان سمنان برگزار شد

مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان سمنان نیز از برگزاري جشن عاطفه ها در ۷۰۶ پايگاه در اين استان سمنان خبر داد.

نجفعلي انتظاري با بیان اینکه جشن عاطفه‌ها به منظور احصا نیازهای دانش‌آموزان بی‌بضاعت برگزار می شود و مسیر رشد و تعالی آنان را هموار می‌کند تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل فقر از فرا گرفتن علم و دانش باز نماند تصریح کرد: جشن عاطفه‌ها با همکاری سازمان آموزش و پرورش، صدا و سیما، بسیج مستضعفان، امام جماعات مساجد، هیئت امنا و معتمدین محلات و ... همزمان با سراسر کشور در استان سمنان برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه این جشن با شعار "جشن عاطفه‌ها در انتظار مهر حماسی" برگزار شد، خاطرنشان کرد: جشن ملی عاطفه‌ها 10 مهر ماه با تشكيل ۵۲۱ پايگاه مدارس استان برگزار شد.

اهداء يك ميليارد و ۸۲۷ ميليون ريال كمك هاي نقدي و كالايي به جشن عاطفه ها

مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان سمنان اضافه کرد: پایگاه‌های جمع‌آوری هدایای مردمی در این جشن 11 مهر ماه نیز در میادین و معابر اصلی شهر، مراکز نیروی مقاومت بسیج و مساجد با ۱۰۸ پايگاه امدادي، ۱۵ پايگاه بسيج و ۶۲ مسجد برگزار شد.

انتظاری بیان کرد: همچنین 12 مهر ماه در مصلاها و میعادگاه‌های نماز جمعه چشم انتظار مساعدت‌های خیرین و نیکوکاران بودیم.

وی تصریح کرد: در جشن عاطفه هاي سال گذشته مردم خير استان بيش از يك ميليارد و ۸۲۷ ميليون ريال كمك هاي نقدي و كالايي خود را اهداء كردند.

استقرار 75پایگاه ثابت و سیار برای جمع آوری کمک های مردم در دامغان

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان نیز از استقرار 75 پایگاه ثابت و سیار جهت جمع آوری کمکهای مردمی در قالب جشن عاطفه ها در این شهرستان خبر داد.

محمد قوسی اظهارداشت: از این تعداد پایگاه 60 پایگاه در مدارس، دو پایگاه بسیج و چهار شبکه مردمی کار جمع آوری کمکهای مردمی شهرستان دامغان را در جشن عاطفه های امسال برعهده دارند.

وی یادآور شد: برای جمع آوری کمکهای مردمی در جشن عاطفه های شهرستان دامغان 150 نفر نیروی انسانی به کار گیری شده است.

جمع آوری 9 میلیون تومان کمک های مردمی در دامغان

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان خاطر نشان ساخت: سال گذشته در جریان جمع آوری کمکهای مردمی در جشن عاطفه ها 9 میلیون تومان جمع آوری شد که از این میزان چهار میلیون تومان کمک نقدی و مابقی غیرنقدی بوده است.

وی تصریح کرد: کار توزیع کمکهای جمع آوری شده در بین افراد نیازمند پس از پایان جشن عاطفه ها انجام خواهد شد.

قوسی اضافه کرد: شهرستان دامغان در جمع آوری کمکهای مردمی رتبه برتر را در استان داراست که امیدواریم امسال نیز در جشن عاطفه ها بتوانیم شاهد جمع آوری قابل توجه کمکهای مردم نوعدوست و خیر باشیم.

جشن عاطفه با استقرار 51 پایگاه ثابت و سیار در شهرستان میامی بر گزار شد

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان میامی نیز هدف از نواختن زنگ عاطفه ها در مدارس را بالا بردن ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری میان دانش آموزان و خانواده ها دانست و تصریح کرد: کمک های جمع آوری شده بین دانش آموزانی که به دلیل مشکلات مالی توانایی رفتن به مدرسه را ندارند توزیع خواهد شد.

محمد مهدی اصغری جمع آوری کمک های مردمی توسط دانش آموزان را هدف دیگر این برنامه معرفی و عنوان کرد: جشن عاطفه ها امسال نیز با همکاری آموزش و پرورش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صدا و سیما و کمیته امداد امام خمینی(ره) در روز دهم مهر در مدارس، 11 مهر در پایگاه های ثابت و مستقر و روز جمعه 12مهر نیز در مصلاهای نماز جمعه برگزار شد.

وی با اشاره به شعار " مهر در انتظار مهر حماسی" اذعان کرد: امیدواریم امسال با همتی حماسی، مهری حماسی خلق شود و خداوند به پاس این هم نوع دوستی، درهای رحمت و بخشایش خود را به سوی بندگانش بیشتر از قبل بگشاید.

جمع آوری کمک های مردمی در 122 پایگاه جشن عاطفه ها در شاهرود

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شاهرود از برگزاری 122پایگاه شهری و روستایی در این شهرستان جهت جمع آوری کمک های مردمی در جشن عاطفه ها خبر داد و گفت: افزود: این پایگاه ها در مناطق شهری و روستایی شاهرود، بسطام و بیارجمند مشغول جمع آوری کمک های مردم نوع دوست هستند.

علی اکبر شبانزاده ضمن تقدیر از حضور پر رنگ مردم نوع دوست شاهرود خاطر نشان کرد: این پایگاه ها در مساجد، مدارس، امداد محله ها و پایگاه های ثابت کمیته امداد مستقر و آماده دریافت هدایای نقدی و غیر نقدی هستند.

وی با تاکید بر اینکه کمک های جمع آوری شده توسط کمیته امداد صرف هزینه تحصیل 750 دانش آموز نیازمند می شود، گفت: پایگاهای محلی نیز این مبالغ را صرف نیازمندان همان محله می کنند.