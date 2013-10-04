ایران در مقابل زورگویی آمریکا کوتاه نخواهد آمد/ آمریکا باید حقوق ملت ایران را بپذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه ورامین پس از دعوت مردم به تقوای الهی اظهار داشت: در نظام اسلامی مردان باید برای تأمین نیاز خانواده، اهل کار وتلاش باشند وائمه معصومین در روایات می فرمایند که کسی که کار و کسب را رها کند و فقط به دعا مشغول شود از دشمنان اهل بیت است.



دعای فرد بیکار مستجاب نمی شود



وی افزود: همچنین ائمه معصومین در روایات دیگری می فرمایند که دعای بیکار پذیرفته نمی شود و کسی که برای تأمین نیازهای پدر و مادر و همسر و فرزندان و بی نیازی آنان از مردم و تأمین معاش بکوشد، کارش جهاد در راه خداست و هر قدمی که بردارد برای وی حسنه ای نوشته می شود.

این مسئول عنوان کرد: کسانی که فقط به فکر انباشت سرمایه و ثروت اند، به فرموده ائمه هدی، در راه شیطان قدم می گذارد و کسی که تلاش و کار و ثروت خود را در خدمت دیگران قرار دهد در راه خدا عبادت کرده است.



محمودی اضافه کرد: ائمه معصومین با جایگاه معنوی و اجتماعی و سیاسی شان کار می کردند و از این عمل نیز خجالت نمی کشیدند.



وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری به استفاده و به کارگیری سرمایه ها و ثروتها در تولید و آبادانی کشور نیاز است و اگر همه سرمایه داران در این زمینه به وظیفه خود را عمل کنند، بسیاری از مشکلات موجود حل می شود.



امام جواد(ع) پاره تن امام رضا(ع) بود



رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران در خطبه دوم نماز جمعه با تسلیت شهادت امام جواد(ع)، تصریح کرد: امام جواد(ع) پاره تن امام رضا(ع) بودند و باید در روز و شب شهادت امام جواد(ع) همه مسلمانان احترام و در مراسم شهادت این امام همام شرکت کنند.



وی افزود: امام نهم شیعیان بزرگترین اعمال را انتظار فرج معرفی می کنند که باید همه مسلمانان با توجه به این حدیث توجه داشته باشند که منتظر واقعی هستند یا نه و اگر فرد منتظر واقعی باشد، افضل اعمال را انجام داده است.



این مسئول اضافه کرد: مسلمانان بیایند از امروز تا محرم که 40 روز باقی مانده، گناه نکنند و از باب تمرین به مدت 40 روز تا عاشورای حسینی برای سربازی امام عصر(عج) به سمت گناه نروند.



محمودی تأکید کرد: امام جواد (ع) با وجود سن کم، در مناظره با علمای اسلامی توانست حقانیت خود را به اثبات برساند و از این امام همام کرامات زیادی ثبت وضبط شده است.



زمین فرماندهی شرق استان تهران هر چه سریعتر تأمین شود



امام جمعه موقت ورامین با تبریک هفته نیروی انتظامی به تمامی سبز پوشان ایران اسلامی اظهار داشت: مقام معظم رهبری می فرماید که نیروی انتظامی باید هوشمند، سالم، امین، سریع و به هنگام باشد که اگر این ویژگی ها رعایت شود می توان امنیت پایدار را در کشور مشاهده کرد.



وی افزود: با تلاش مسئولان، فرماندهی شرق استان تهران در ورامین مستقر شد و بسیاری از خدمات که مردم برای انجام آن به تهران می رفتند، اکنون در ورامین انجام می شود.



این مسئول ادامه داد: استقرار نیروی انتظامی شرق استان تهران و برخی ادارات استانی زمینه تشکیل استانی مستقل را جهت خدمت بهتر به شهروندان فراهم کرده که از مجلس و دولت انتظار می رود زمینه تحقق استان شدن ورامین را فراهم کنند.



تشکیل استان خرداد شعار نیست



خطیب جمعه موقت ورامین افزود: از رسانه، اصحاب قلم و صاحبان نفوذ انتظار می رود که نیازهای جدی مردم و لزوم تجدید نظر در ساختارهای شهری را منعکس کنند و اجازه ندهند بی مهری ها به شهر شهیدان 15خرداد ادامه یابد.



رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین تأکید کرد: این منطقه استحقاق بیش از این را دارد و هر مسئولی که به شهر ورامین می آید از مردم این دیار تجلیل می کند، به همین خاطر و با دلایل عقلی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی تشکیل استان خرداد شعار نیست.



محمودی بیان داشت: برخی زائران عتبات عالیات و مکه مکرمه اظهار نارضایتی می کنند که چرا برای دریافت ارز باید به تهران یا گرمسار بروند و منطقه ورامین با این وسعت وجمعیت از این امکان محروم باشد.



وی اظهار داشت: همچنین در حوادث رانندگی و جهت دریافت خسارت رانندگی، سالانه بیش از 100 هزار سفر به تهران صورت می گیرد که وقت، هزینه و آسایش مردم را دچار اختلال می کند و چرا نباید برای این نیازهای ساده چاره اندیشیده شود.



بهترین بنای اسلام ازدواج است/ نباید در ازدواج بهانه گیری کرد



محمودی در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز ازدواج حضرت زهرا(س) و حضرت علی(ع) اشاره و عنوان کرد: ازدواج یکی از نیازهای مادی بشر است و ازدواج باعث می شود که نسل بشر از نظر روحی و جسمی ادامه پیدا کند و جوامع از آسیب ها مصون بمانند.



امام جمعه موقت ورامین افزود: ائمه معصومین می فرمایند که هیچ بنایی در اسلام بهتر از ازدواج نیست و همه خانواده و جوانان باید دین را در ازدواج ملاک قرار دهند و بدانند که مهریه های سنگین آفات زیادی را در زندگی پدیدار می کند.



وی عنوان کرد: باید در انتخاب همسر گزینش انجام داد و به خانواده همسر توجه کرد، خانواده ها و پدران و مادران اگر می خواهند جوانان شان به دام نیافتند، باید زمینه ازدواج آنان را فراهم کنند و بهانه گیری را کنار بگذارند.



محمودی با انتقاد از هزینه های سرسام آور ازدواج در برخی محافل اظهار داشت: مردم به جای هزینه های سرسام آور، زمینه ازدواج جوانان و تهیه جهیزیه دختران را فراهم کنند و به تعبیر مقام معظم رهبری، ازدواج را آسان بگیرند و با خرافات و چشم وهم چشمی ها مبارزه کنند.



این مسئول توصیه کرد: باید برای تأمین جهیزیه جوانان ستادی را تشکیل داد و در این زمینه صاحبان ثروت به جای برخی هزینه های غیر ضروری، زمینه ایجاد زندگی جوانان را فراهم کنند.



کودکان با مسائل دینی آشنا شوندد



امام جمعه موقت ورامین به روز جهانی کودک نیز اشاره کرد و گفت: توجه به حقوق کودکان، توجه به مسائل دینی در کودکان، نامگذاری نام نیک برای فرزندان، تعلیم و تربیت درست و رفتار مناسب از جمله مسائل مهم در حوزه کودک و نوجوان است و باید نماز، حجاب و حلال و حرام خدا را از سنین کودکی به فرزندان یاد داد.



سرمربی حلقه های صالحین ورامین تأکید کرد: فرزند آوری یکی از مسائل مهم و اساسی امروز جامعه اسلامی است و باید جامعه ایران یک جامعه جوان باشد و باید در این زمینه برنامه ریزی درست و دقیق را انجام داد.



ایران در مقابل زورگویی آمریکا کوتاه نخواهد آمد



رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به بازتاب سفر رییس جمهور به سازمان ملل اعلام کرد: سخنرانی و مواضع رییس جمهور در سازمان ملل قابل تقدیر است و توجه سران دنیا به مواضع ایران نشان دهنده اهمیت ایران در جهان است و باید خدا را شکر کرد که استکباری که درصدد انزوای ایران بود، امروز برای مذاکره با ایران لحظه شماری می کند.



محمودی تأکید کرد: مواضع امام راحل و مقام معظم رهبری درباره ارتباط با آمریکا مشخص و شفاف است و اگر آمریکا اموال ایران را از بلوکه خارج و از جنایات گذشته اش عذرخواهی کند، در امور داخلی ایران دخالت نکند وحقوق ایران را قبول داشته باشد مانند سایر کشورها خواهد بود.



امام جمعه موقت ورامین اضافه کرد: این مذاکرات باب بهانه گیری را از برخی گرفت و باید دانست آمریکا و اوباما هیچگاه نمی توانند به تنهایی تصمیم بگیرند و اسیر اسراییل هستند و همه دیدند که اوباما در دیدار با نخست وزیر اسراییل اعلام کرد که گزینه جنگ نظامی هنوز روی میز است.



وی ادامه داد: تا زمانی که که روحیه سلطه طلبی روی میز آمریکا باشد، ملت ایران در مقابل زورگویان کوتاه نخواهد آمد.



این مسئول اذعان داشت: موضع ایران در قبال اسراییل برگرفته از قرآن کریم و امام راحل است که اسراییل باید از صفحه روزگار محو شود و ایران هیچگاه با اسراییل سازش نمی کند.