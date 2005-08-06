"دكتر فاستوس" و "محمود استاد محمد" در خانه كوچك نمايش

"امير دژاكام"، مدير گروه تئاتر دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي، ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار تئاتر"مهر" درباره علت تأخير در راه اندازي اين تالار گفت : اين تأخير به علت تهيه بودجه و گسترش طرح رخ داد، اما به نفع طرح شد زيرا با متوقف شدن كار طرح گسترش پيدا كرد .

وي افزود: با حمايت رئيس دانشكده و همكاري رئيس واحد مركز دانشگاه آزاد مشكل طرح حل شد و اكنون تمام دكوراسيون داخلي سالن، اتاق گريم انجام شده و ورودي و سر در تالار بازسازي و تابلوي آن بر سر در نصب شده است .

دژاكام با اعلام آغاز به كار تالار خانه نمايش طي هفته هاي آينده، تصريح كرد: بخش زيادي از كارهاي داخلي تالار از جمله دكوراسيون و نجاري ان توسط نيروهاي فني خود دانشكده انجام شده است.

گفتني است، خانه كوچك نمايش واقع در خيابان انقلاب ، نبش فلسطين قرار است پس از تالار مولوي به عنوان دومين پايگاههاي اجراها وتوليدات دانشگاهي باشد.

