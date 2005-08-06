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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۳۴

"دكتر فاستوس" و "محمود استاد محمد" در خانه كوچك نمايش

تالار خانه كوچك نمايش دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي، بزودي كار خود را آغاز مي كند. اجراي نمايش "دكتر فاستوس" كريستف مارلون و "بازي آخر " محمود استاد محمد از جمله برنامه هاي آغازين اين تالار است.

"امير دژاكام"، مدير گروه تئاتر دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي، ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار تئاتر"مهر" درباره علت تأخير در راه اندازي اين تالار گفت : اين تأخير به علت تهيه بودجه و گسترش طرح رخ داد، اما به نفع طرح شد زيرا  با متوقف شدن كار طرح گسترش پيدا كرد .
وي افزود: با حمايت رئيس دانشكده و همكاري رئيس واحد مركز دانشگاه آزاد مشكل طرح حل شد و  اكنون تمام دكوراسيون داخلي سالن، اتاق گريم انجام شده و ورودي و سر در تالار بازسازي و تابلوي آن بر سر در نصب شده است .
دژاكام با اعلام آغاز به كار تالار خانه نمايش طي هفته هاي آينده، تصريح كرد: بخش زيادي از كارهاي داخلي تالار از جمله دكوراسيون و نجاري ان توسط نيروهاي فني خود دانشكده انجام شده است.
گفتني است، خانه كوچك نمايش واقع در خيابان انقلاب ، نبش فلسطين قرار است پس از تالار مولوي به عنوان دومين پايگاههاي اجراها وتوليدات دانشگاهي باشد.

کد مطلب 214863

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