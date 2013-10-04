مشکل آمریکا با ایران ارزشهای اسلامی است/ انرژی هسته ای و غنی سازی اورانیوم بهانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) شهرکرد اظهار داشت: کوشش و تلاش همه انسانها در کسب تقوا رمز سعادت و رستگاری است و سخن قرآنی در خطبه اول پیرامون امر مهم معاد است.

وی ادامه داد: خداوند به انسانها هشدار می دهد که مراقب باشند که زرق و برق زندگی دنیوی شما را فریب ندهد و در پایان شما سعاتمند شوید.

وی اذعان داشنت: باورهای نادرست به قیامت و شک و تردید نسبت به قیامت انسان را از سعاتمندی دور می کند و باید مراقب باشیم و حقایق و زیبایی های آخرت را درک کنیم و در برابر خداوند خشوع و خضوع داشته باشیم.

امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: نباید به مرگ نگاه ظاهری داشته باشیم و اینکه مرگ را تنها قطع نفس انسان بدانیم بلکه مرگ انسانها انتقال از زندگی دنیوی و زندگی در عالم برزخ است.

وی گفت: برای اینکه در عالم برزخ و قیامت سعاتمند باشیم نیاز به تصمیم جدی و اراده قوی برای عمل صالح و داشتن بصیرت و چشمانی باز و بندگی در پیشگاه خداوند است.

حجت الاسلام محمد علی نکونام در ادامه تصریح کرد: هفته نیروی انتظامی را گرامی میداریم و همه عزیزانی که در این عرصه فعالیت دارند و در امنیت آفرینی جامعه نقش دارند تقدیر و تشکر می کنیم و این فعالیتها اجری بسیار بالا دارد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با تسلیت شهادت حضرت امام جواد(ع)، گفت: حضرت امام جواد (ع)شخصیتی بسیار بزرگ و برجسته ای بود.

دوران کودکی مرحله شخصیت سازی انسان است

وی با اشاره به روز جهانی کودک گفت: توجه به دوران کودکی و تربیت کودکان مسئله بسیار مهمی است زیرا دوران کودکی مرحله شخصیت سازی انسان است.

امام جمعه شهرکرد بیان داشت: نکته ای که در بین زندگی ائمه مشترک بوده سازش ناپذیری آنها است و آنان به سازش ناپذیری با کفر و شرک ادامه دادند تا به درجه شهادت نائل شدند.

وی گفت: امام خمینی(ره) می فرماید برای اینکه مومن بتواند به حرکت و رسیدن به مقصد و اینکه و مومنی ناب و خالص شود باید سه حصلت داشته باشد و توفیق الهی یکی از سه خصلت است وامام خمینی(ره)برای رسیدن به توفیق الهی هیچگاه با کفر و شرک سازش نکرد وسختی ها را تحمل کرد.

حجت الاسلام محمد علی نکونام گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی آمریکا تلاش می کرد با امام سازش کند اما امام (ره)می فرمود آمریکا یک گرگی است و اهل ترحم نیست و سازش با آمریکا همانند سازش با گرگ است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تصریح کرد: امام خمینی(ره) می فرمود قطع ارتباط با آمریکا به نفع ماست.

وی بیان داشت: دنیا نیز بیان کرده که آمریکا نیازمند ارتباط با ایران است و ایران هیچ نیازی به مذاکره با کشور آمریکا ندارد وآمریکا مسئله انرژی هسته ای وغنی سازی اورانیوم و حقوق بشیر را بهانه کرده است.

حجت الاسلام محمد علی نکونام ادامه داد: آنها با ارزشهای دینی وصادر شدن انقلاب ما به جهانیان و انقلاب مشکل دارند.