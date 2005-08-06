راه اندازي دو خط ثابت معاينه فني خودروهاي سنگين در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، محمد رضا اميري صفت با اعلام اين خبر افزود : در حال حاضر روزانه بين 200 تا 300 دستگاه خودروي سنگين شامل كاميون و كاميونت توسط گروههاي معاينه فني سيار ستاد مركزي ، تحت معاينه فني قرار مي گيرند اما هنوز به اين منظور مركزي دائمي و ثابت، راه اندازي نشده است كه بنا داريم در صورت توافق با شركت اتوبوسراني ، اين مركز ويژه را در قالب دو خط معاينه فني در محل يكي از پايانه هاي شركت واحد در جنوب شهر تهران داير كنيم .

وي با بيان اينكه تا كنون مركز دائمي تحت عنوان مركز معاينه فني خودروهاي سنگين نداشته ايم ، تصريح كرد : اين پيشنهاد از سوي ستاد مركزي معاينه فني خودرو به شركت اتوبوسراني ارائه شده و در حال حاضر عمليات كارشناسي و بررسي هاي تكميلي از سوي هر دو طرف در حال انجام است كه در صورت به توافق رسيدن ، از آنجا كه هر دو مجموعه زير نظر معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران هستند، در خصوص چگونگي تامين هزينه مورد نياز نيز تابع معاونت خواهيم بود .

اميري صفت تاكيد كرد : انجام معاينه فني خودرو فقط مختص خودروهاي سواري و يا عمومي نبوده، بلكه خودروهاي سنگين باربري در بنادر و پايانه ها نيز هر 3 ماه يكبار بايد تحت كنترل و معاينه فني قرار بگيرند كه در همين راستا به منظور ارائه تسهيلات به صاحبان اين خودروها ستاد مركزي معاينه فني خودرو در مرحله نخست اقدام به اجراي طرح "حضور در محل " و اينك راه اندازي دو خط ثابت معاينه فني خودروهاي سنگين را در دستور كار قرار داده است .



