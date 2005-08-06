مذاكرات شش جانبه امروز وارد دوازدهمين روز خود شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شينهوا، دور چهارم مذاكرات شش جانبه به منظور پايان دادن به بحران هسته اي كره شمالي كه درآن كشورهاي روسيه، ژاپن، چين، آمريكا و دوكره حضوردارند همچنان در بن بست قراردارد و شش كشور هنوز نتوانستند بر سر سند مشترك نهايي به توافق برسند . هنور هيچ تاريخ پاياني براي اين مذاكرات تعيين نشده است .



كريستوفرهيل معاون وزير امور خارجه و رئيس هيات مذاكره كننده آمريكا عصر روز گذشته به خبرنگاران گفت : پيشرفت اندكي حاصل شده است و هيات آمريكايي امروز با همتايان چيني و كره شمالي ديدار خواهد كرد .

ري گان معاون رئيس هيات مذاكره كننده كره شمالي و جوزف تراني همتاي آمريكاييش صبح امروزبه مدت يك ساعت باهم گفتگو كردند . آنها درباره موضوعاتي مانند استفاده صلح آميز كره شمالي از انرژي اتمي و دامنه خلع سلاح هسته اي شبه جزيره كره باهم گفتگو كردند .



بنابراين گزارش ، دو طرف نتوانستند اختلافات خود را كاهش دهند .

روز گذشته علاوه بر مذاكرات دو جانبه آمريكا و كره شمالي ، يك سري نشستهاي دو جانبه بين آمريكا و كره جنوبي ، كره شمالي و كره جنوبي ، چين و آمريكا ، چين و ژاپن برگزار شد .



رئيس هيات كره جنوبي در اين مذاكرات درباره سند نهايي اظهارداشت : ما مي خواهيم در نتيجه اين مذاكرات ابهامي نباشد اما اين حقيقت وجود دارد كه به طور مشخص ، هيچ توافقي توسط كشورهاي شركت كننده حاصل نشده و ابهام اجتناب ناپذيراست .



ناظران بر اين باورند كه اختلافات عمده بين آمريكا و كره شمالي بر سر چند موضوع از جمله اينكه آيا كره شمالي بايد حق استفاده از فناوري هسته اي براي اهداف صلح آميز را داشته باشد يا نه ؟ مي باشد .



كيم كي گوان رئيس هيات مذاكره كننده كره شمالي اصراردارد كه كشورش بايد حق استفاده صلح آميز از انرژي اتمي را داشته باشد .وي پس از نشست پنج شنبه شب روساي هياتهاي شركت كننده ، از مخالفت آمريكا با استفاده صلح آميز كره شمالي از فناوري هسته اي ابراز نارضايتي كرد .



كيم كه معاون وزير امور خارجه كره شمالي نيز مي باشد خاطر نشان كرد : كره شمالي نه يك كشور مغلوب در جنگ است و نه مرتكب جنايتي شده است . پس چرا ما نبايد اجازه استفاده از انرژي هسته اي صلح آميز را داشته باشيم .



هيل نيز در اين باره تصريح كرد : تجربيات گذشته نشان مي دهد تاسيسات هسته اي كره شمالي حتي اگر براي اهداف غير نظامي يا تحقيقاتي باشد ممكن است به توليد تسليحات تبديل شود .



وي صبح جمعه به خبر نگاران گفت : مذاكرات شش جانبه به پايان خود نزديك مي شود و اختلافات واقعي همچنان باقي است .



معاون وزير امورخارجه آمريكا همچنين اظهارداشت كه موضع آمريكا به چين ، كره جنوبي ، روسيه و ژاپن نزديك است و ما در حال بررسي اين موضوع هستيم كه آيا مي توانيم مواضع خود را به مواضع كره شمالي نزديك كنيم يا نه ؟



الكساندر الكسيف رئيس هيات روسي نيز درباره ميزان توافق كشورها بر سر سند نهايي مشترك گفت : شش كشور با 95 درصد متن سند مشترك موافق هستند و چانه زني آنها بر سر 5 درصد بقيه است .



وي خاطر نشان كرد : شش كشور مي خواهند راه حلي پيدا شود كه موجب برطرف شدن نگرانيها شود اما اين امر ، كار آساني نيست .