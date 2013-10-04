فرهنگ ازدواج آسان در جامعه توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شمس الدین ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این شهرستان اظهارکرد: ازدواج یک پیمان مقدس است که در بین تمام اقوام و ملل مذهبی و در تمام اعصار وجود داشته و دارد.

امام جمعه شهرستان بشرویه با بیان اینکه اسلام تاکید فراوان بر جایگاه ازدواج داشته است، اظهار داشت: با ازدواج نصف دین را تکمیل می کنیم.

وی بیان داشت: سیره زندگی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) برای زندگی مشترک جوانان ایران اسلامی ترویج شود.

حجت السلام شمس الدین گفت: باید زمینه ازدواج جوانان را فراهم نماییم و با آنان توصیه کنیم تا فرزندان بیشتری داشته باشند.

وی افزود: جامعه تشیع امروزه با کمبود جمعیت روبرو است که این نتیجه سیاست و طراحی توطئه دشمنان است.

امام جمعه بشرویه روز پست را ازدیگر مناسبت های هفته خواند و در خصوص روزجهانی کودک بیان کرد:در تربیت کودکان باید بیش از پیش تلاش نماییم.

حجت السلام شمس الدین انتخاب نام نیکو برای فرزندان را اولین وظیفه پدر و مادر دانست.

وی همچنین روز دامپزشکی را به تلاش گران این عرصه تبریک گفت و افزود: درشهرستان بشرویه برای جلوگیری از بیماری تب کنگو گوشت دام را پس از ذبح 24 ساعت منجمد میکنند.