۱۲ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۶

حجت الاسلام شمس الدین:

فرهنگ ازدواج آسان در جامعه توسعه یابد

بشرویه - خبرگزاری مهر: امام جمعه بشرویه بر ترویج الگوی زندگی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س) در جامعه تاکید کرد و گفت: فرهنگ ازدواج آسان برای کاهش سن ازدواج در جامعه توسعه پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شمس الدین ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این شهرستان اظهارکرد: ازدواج یک پیمان مقدس است که در بین تمام اقوام و ملل مذهبی و در تمام اعصار وجود داشته و دارد.

امام جمعه شهرستان بشرویه با بیان اینکه اسلام تاکید فراوان بر جایگاه ازدواج داشته است، اظهار داشت: با ازدواج نصف دین را تکمیل می کنیم.

 وی بیان داشت: سیره زندگی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) برای زندگی مشترک جوانان ایران اسلامی ترویج شود.

حجت السلام شمس الدین گفت: باید زمینه ازدواج جوانان را فراهم نماییم و با آنان توصیه کنیم تا فرزندان بیشتری داشته باشند.

وی افزود: جامعه تشیع  امروزه با کمبود جمعیت روبرو است که این نتیجه سیاست و طراحی توطئه دشمنان است.

امام جمعه بشرویه روز پست را  ازدیگر مناسبت های  هفته خواند و در خصوص روزجهانی کودک بیان کرد:در تربیت کودکان باید بیش از پیش تلاش نماییم.

حجت السلام شمس الدین انتخاب نام نیکو برای فرزندان را اولین وظیفه پدر و مادر دانست.

وی همچنین روز دامپزشکی را به تلاش گران این عرصه تبریک گفت و افزود: درشهرستان بشرویه برای جلوگیری از بیماری تب کنگو گوشت دام را پس از ذبح 24 ساعت منجمد میکنند.

