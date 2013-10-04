دولتمردان در سیاست ها شتاب زده عمل نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد عبدالله زاده پاشاکی در خطبه های این هفته نماز جمعه رودسر با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به سازمان ملل و اتخاذ مواضع در رابطه با مسائل گوناگون افزود: حجت الاسلام حسن روحانی و هیئت همراه دیدارهای متعددی با سران کشورهای دنیا در این سفر داشتند که امید است برای تقویت روابط با کشورهای دنیا گام های موثری برداشته شود.

وی اظهارداشت: در تماس تلفنی که رئیس جمهوری دو کشور ایران و آمریکا داشتند نظرات مختلفی در داخل و خارج کشور نسبت به این مسئله ارائه شد که باید از چند جهت این تماس مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

خطیب جمعه رودسر گفت: دشمنی آمریکا در سه دهه گذشته با ایران اسلامی بر هیچ کس پوشیده نیست که از جمله آن می توان به حمایت جدی تسلیحاتی عراق در جنگ هشت ساله علیه ایران، حمایت از تروریست ها مانند منافقان برای ترور شخصیت های نظام، تلاش برای سرنگونی نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحریم یکجانبه علیه کشور را نام برد.

عبدالله زاده هچنین ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به کارکنان این نیرو افزود: نیروی انتظامی امروز مظهر عدالت، مبارزه با ظلم و قانون گریزی است.