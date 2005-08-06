بارزاني : مردم كرد حق استقلال طلبي دارند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الحيات ، درمدت كمتر از ده روز به پايان مهلت مقرر براي تهيه پيش نويس قانون اساسي دايمي عراق با اظهارات مسعود بارزاني به اينكه كردها حق جدايي طلبي و استقلال دارند فضاهاي تنش و بحران در عراق تشديد شد.



بارزاني گفت : كردها حق درخواست استقلال رادارند اما اين مساله بايد در زمان مناسب صوت گيرد.



در حالي كه كردها به خروج از كميته تدوين قانون اساسي در صورت عدم موافقت با همه خواسته هايشان تهديد كردند ، ابراهيم جعفري نخست وزير عراق موافقت آيت الله سيستاني مرجع بزرگ شيعه در عراق را با فدراليسم براي همه مناطق و دوايرمختلف انتخاباتي اعلام كرد.



درگيروداركشمكش تند درروند سياسي، بارزاني درجريان ديداربا زلماي خليل زاد سفير آمريكا درعراق و علاوي نخست وزير سابق اين كشور اعلام كرد: ملت كرد حق جدايي طلبي دارد و اگر اكنون چنين درخواستي را مطرح نمي كند به اين معنا است كه مي داند زمان حاضر براي اين درخواست مناسب نيست.



بارزاني گفت : برنامه ما در حال حاضر تلاش براي ايجاد عراق دمكراتيك فدرال يكپارچه است.



وي موافقت خود را با درخواست خليل زاد وعلاوي براي مشاركت در نشست رهبران سياسي براي حل مشكلات پيش روي روند تدوين قانون اساسي اعلام كرد.



بارزاني تاكيد كرد كه آنچه در قانون اساسي جديد تدوين مي شود نبايد كمتر از آنچه در قانون اداره عراق براي دوران انتقالي آمده ، باشد چه در مورد حق ملت عراق ياحقوق مردم كردستان و اميدوارم اجراي ماده 58 مربوط به وضعيت كركوك به تاخير نيفتد.

شايان ذكر است اظهارات تهديد آميز اخير بارزاني درحالي است كه وي پيش از اين تاكيد كرده بود كردها به دنبال استقلال و جدايي ازعراق نيستند و جلال طالباني رئيس جمهور عراق و از سران برجسته كردهاي اين كشور نيز تشكيل يك دولت مستقل كرد را در شمال عراق غير ممكن دانسته بود.

تركيه نيز مخالفت خود را با گرايش هاي جدايي طلبانه كردهاي عراق و تشكيل كردستان مستقل مورد تاكيد قرار داده است.