سخنان رئیس جمهور در تریبون جهانی سازمان ملل عزتمندانه بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن باریک بین در خطبه های این هفته نماز جمعه این هفته قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد با تسلیت سالروز شهادت امام جواد(ع) گفت: شهادت این امام همام در سن 25 سالگی سند بزرگ مظلومیت اهل بیت(ع) و پیامبر اکرم(ص) است که دشمنان نتوانستند وجود آن حضرت را تحمل کنند.



وی افزود: بزرگان دینی چون با جدایی سیاست و دین مخالف بودند با برخوردهای خشونت آمیز حکومت های بنی امیه و بنی عباس و با فشارهای طاغوت های زمان مواجه بودند و به شهادت می رسیدند که نشان می دهد امامان با دستگاه جور همواره درگیر بودند.



خانواده ها موانع ازدواج را برطرف کنند



خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: ازدواج حضرت علی(ع) با فاطمه صدیقه(س) باید الگوی عملی برای زوج های جوان باشد و خانواده ها به گونه ای رفتار کنند تا با سهل گیری امور، موانع ازدواج آسان فرزندانشان را فراهم کنند.



حجت الاسلام باریک بین یادآورشد: سخت گیری های بی مورد هم غیر منطقی و هم غیر شرعی است و خانواده ها باید با حذف مخارج زائد و تشریفات اضافی، آرامش لازم را برای تشکیل خانواده ها فراهم کنند.



وی کاهش آمار ازدواج را نگران کننده دانست و افزود: کاهش ازدواج در شرایط کنونی زیبنده جامعه اسلامی نیست و مسئولان فرهنگی و دست اندرکاران می بایست با ریشه یابی آن به تقویت بنیان خانواده با ترویج ازدواج کمک کنند.



سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل عزتمندانه بود



امام جمعه موقت قزوین با اشاره به حضور رئیس جمهور در سازمان ملل اظهارداشت: سخنان دکتر روحانی در سازمان ملل عزت مندانه و از روی تدبیر و زکاوت بود و توانست نظر مجامع بین المللی و رسانه ها را به خود جلب کند و این مواضع عزتمندانه و بر مبنای اصول بود.



وی بیان کرد: تلاش دستگاه دیپلماسی کشور در تقویت عزت نظام اسلامی جای تقدیر دارد و اگر سازمانهای جهانی بار دیگر به عظمت ایران اسلامی اعتراف می کنند به دلیل حضور گسترده مردم در انتخابات است که امروز رئیس جمهور با پشتوانه مردمی و ادبیاتی متین و منطقی مواضع رهبری را بدرستی بیان کردند که ارزشمند بود.



حجت الاسلام باریک بین با تبریک هفنه ناجا ضمن تقدیر از خدمات ماموران پلیس در برقراری نظم و امنیت عمومی بیان کرد: امنیت مقتدرانه کشور و استان در نتیجه تلاش شبانه روزی نیروی انتظامی بدست آمده که در سایه آن توسعه در بخشهای دیگر ممکن شده است.



وی افزود: مردم باید از دیدن پلیس در سطح شهر احساس آرامش و امنیت و متخلفان احساس وحشت کنند تا جامعه به سمت آرامش عمومی حرکت کند.





