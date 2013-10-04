ایجاد اختلاف و تضعیف دولت هدف آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام سید ابراهیم مهاجریان مقدم در خطبه ‌های این هفته نماز جمعه طبس اظهارکرد: عالم سیاست بسیار پیچیده است و باید همه برای قضاوت کردن مقداری تأمل کرده و هر موضوعی را سریع محکوم نکنیم.

وی با اشاره به اشاره به اینکه مواضع رئیس جمهور در سازمان ملل و سفر به نیویورک قاطعانه بود، تصریح کرد: ايران هيچگاه از مواضع اصولي خود كوتاه نمي ‌آيد و از این پس هم کوتاه نخواهند آمد.

وی تاکید کرد: بایدهمه مردم، مسئولان و نخبگان با درک این موضوع، از اظهارنظرها و قضاوت‌های عجولانه بپرهیزند.

وی با اشاره به سالروز ازدوج حضرت امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) گفت: برخی آداب و رسوم بی ‌پایه و اساس در مورد ازدواج خلاف فرهنگ و سبک زندگی اسلامی است.

امام جمعه طبس ازدواج را یک نیاز ضروری برای دختر و پسر دانست و ادامه داد: تأخیر انداختن ازدواج موجب افزایش فساد و آسیبهای اجتمعی در جامعه می شود.

سالروز شهادت حضرت امام محمد تقی(ع)، سالروز هجرت حضرت امام خمینی(ره) از عراق به پاریس، گرمیداشت روز جهانی کودک و روز جهانی پست، جشن عاطفه‌ها، از دیگر محور های سخنان امام جمعه طبس در خطبه‌ های نماز جمعه بود.