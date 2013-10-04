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۱۲ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۲

ایجاد اختلاف و تضعیف دولت هدف آمریکا است

ایجاد اختلاف و تضعیف دولت هدف آمریکا است

طبس – خبرگزاری مهر: امام جمعه طبس با بیان اینکه در خصوص مذاکرات رئیس جمهور کشورمان با آمریکا نباید هر موضوعی را سریع محکوم کرد، گفت: ایجاد اختلاف در ایران اسلامی و تضعیف دولت جدید از اهداف آمریکا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام سید ابراهیم مهاجریان مقدم در خطبه ‌های این هفته نماز جمعه طبس اظهارکرد: عالم سیاست بسیار پیچیده است و باید همه برای قضاوت کردن مقداری تأمل کرده و هر موضوعی را سریع محکوم نکنیم.

 وی با اشاره به اشاره به اینکه مواضع رئیس جمهور در سازمان ملل و سفر به نیویورک قاطعانه بود، تصریح کرد: ايران هيچگاه از مواضع اصولي خود كوتاه نمي ‌آيد و از این پس هم کوتاه نخواهند آمد.

 وی تاکید کرد: بایدهمه مردم، مسئولان و نخبگان با درک این موضوع، از اظهارنظرها و قضاوت‌های عجولانه بپرهیزند.

 وی با اشاره به سالروز ازدوج حضرت امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) گفت: برخی آداب و رسوم بی ‌پایه و اساس در مورد ازدواج خلاف فرهنگ و سبک زندگی اسلامی است.

امام جمعه طبس ازدواج را یک نیاز ضروری برای دختر و پسر دانست و ادامه داد: تأخیر انداختن ازدواج موجب افزایش فساد و آسیبهای اجتمعی در جامعه می شود.

 سالروز شهادت حضرت امام محمد تقی(ع)، سالروز هجرت حضرت امام خمینی(ره) از عراق به پاریس، گرمیداشت روز جهانی کودک و روز جهانی پست، جشن عاطفه‌ها، از دیگر  محور های سخنان امام جمعه طبس در خطبه‌ های نماز جمعه بود.

کد مطلب 2148669

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