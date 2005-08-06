ازفدراسيون كشتي مي خواهيم به قهرمان پرآوازه كشورمان فرصتي دوباره بدهد

به گزارش خبرگزاري " مهر" متن اين نامه به شرح ذيل است: اعضاي محترم هيات رئيسه فدراسيون كشتي ومربيان تيم ملي كشتي آزاد

احتراما ضمن تقدير ازتلاشهاي ارزنده آن اعضا محترم به ويژه درقانونمند كردن كشتي با توجه به درخواست آقاي عليرضا حيدري دارنده 6 مدال جهان و المپيك ازفدراسيون كشتي مبني برحضوردر آزمايشي مجدد جهت كسب افتخاري ديگربراي ورزش كشور و به ارمغان آوردن شادي براي مردم ، بزرگان، قهرمانان وپيشكسوتان جامعه كشتي كه خود تائيد كننده برگزاري مسابقات انتخابي بوده اند، لذا درخواست دارند به اين قهرمان پرآوازه كشورمان درميداني ديگرفرصتي دوباره داده شود تا درصورت اثبات شايستگي هاي خود پيراهن مقدس تيم ملي جمهوري اسلامي ايران را دررقابتهاي جهاني مجارستان برتن كند.

گفتني است: محمود ملا قاسمي، مهدي يعقوبي، شعبان بابا اولادي، محمدعلي خجسته پور، ناصرگيومچي، ابراهيم جوادي، عبداله موحد، عبداله خدابنده، اكبرحيدري، محمود معزي پور، محمد فرهنگ دوست، منصوربرزگر، محمد حسن محبي، محمد حسين محبي، مجيد تركان، رضا سوخته سرايي وعليرضا سليماني دراين نامه خواستاربازگشت عليرضا حيدري به تيم ملي كشتي كشورمان شده اند.