بالا رفتن سن ازدواج زیبنده نظام اسلامی نیست/جدیت نیروی انتظامی برای برخورد با بدحجابی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان، اول ذی الحجه سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (س) را یادآور شد و افزود: دختران و پسران ما با تاسی از این بزگواران به فکر ازدواج آسان و دوری از تجملات باشند.

وی همچنین ضمن سفارش به پدران و مادران جهت الگو گیری از سنت های حسنه اسلام برای ترویج ازدواج آسان، تصریح کرد: روز ازدواج و خانواده ارائه طریقی برای جامعه بشری در تمام اعصار است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از تاخیر و بالا رفتن سن ازدواج در جامعه، گفت: متاسفانه هزینه های سنگین از جمله مهریه های بالای دشمن ساز مانع امر واجب ازدواج در جامعه شده است.

آیت الله شاهچراغی همچنین با یادآوری فرارسیدن هفته گرامیداشت نیروی انتظامی، مردمی بودن این نیرو را از خصوصیات بسیار خوب ناجا در نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و گفت: پلیس ایران خدمت به مردم را اولویت وظایف خود می داند و این امر دلیل مهمر برای محبوبیت آن بین مردم است.

وی در پایان، خواستار جدیت نیروی انتظامی برای نظارت بر اجرای قانون شد و تاکید کرد: نیروی انتظامی در برخورد با جرایم مشهود از جمله بدحجابی برخوردی قانونی و جدی داشته باشد.