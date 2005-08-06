آرش دادگر: مكبثي بدون شكوه و شاعرانگي شكسپير به صحنه آورده ايم

آرش دادگر در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" در باره كار آينده گروه " مكبث "، گفت: ما از متن شكسپير به يك بازخواني جديد رسيده ايم و تلاش ما اين است كه اجراي نويني را- و نه مدرن- از لايه هاي پنهان آن به نمايش بگذاريم.

وي در ادامه تاكيد كرد: مكبث مورد نظر من، مكبث باشكوهي نيست. يعني هيچ چيز زيبا، شاعرانه و با شكوهي نمي خواهم در آن وجود داشته باشد، بلكه مكبثي عريان و ساده در نظر من است.

حميدرضا نعيمي بازخوان متن نمايش، دليل انتخاب مكبث را از ميان نمايشنامه هاي ديگر شكسپير چنين عنوان كرد: بين نمايش هاي شكسپير، تصورمن اين است كه مكبث اثري است كه در هر موقعيت و زماني قابل اجرا است و آن چيزي كه اين اثر را در بين ديگر آثار نمايشي دنيا ممتاز مي سازد. ضرب آهنگ بسيار خاص و ويژه آن و فضا و شخصيت هاي فعال آن است. همچنين نكته قابل توجه ديگر آن فرصتي بود كه به عنوان بازخوان براي نگاه بسيار امروزي تر به فراخور درك و نگاه خودم به شخصيت ها، در اختبار من قرار مي گرفت.

آرش دادگر و حميد رضا نعيمي

او در ادامه در مورد تغييراتي كه به هنگام بازخواني متن رخ داده است، گفت: متن همان داستان شكسپير با نگاه و خوانش امروزي است كه اين اتفاق در شكل و طراحي كارگردان نيز وجود خواهد داشت. برخي از كاراكترهاي نمايش در اثر ما بارزتر شده اند. خواهران جادوگر به خواهران پيشگو تغيير پيدا كرده اند و در لحظه لحظه نمايشنامه حضور دارند و كار آن ها جادو نيست، بلكه بيشتر ندا و ضمير دروني خود شخصيت مكبث هستند. شخصيت "دانكن" در نمايش يك نيمه اثر را به خودش اختصاص داده است، چون با مرگ او تمام نظام به هم مي ريزد.

وي ادامه داد: آنچه كه در خوانش ما اتفاق مي افتد نگاه جديد به رويدادها و روابط آدم ها با يكديگر است و در اين راستا زبان نمايش هم ناگزير دستخوش تغييراتي قرار گرفته است. همچنين زمان نمايش كوتاه تر شده و تعداد كاراكترهاي نمايش به 16 نقش تقليل يافته است.

نعيمي در مورد تغييراتي كه در زبان نمايش رخ داده است، گفت: سعي كرديم حس شاعرانگي موجود در زبان شكسپير را در شكل محاوره اي امروزي رعايت كنيم و فقط كمي از توصيفات دور شويم و در اين راستا از كتاب مقدس تيز استفاده هاي زيادي كرديم. خواهران پيشگو كه همان حكم ندا و ضمير دروني مكبث را دارند تنها كاراكترهايي هستند كه زبان فاخرشان دستخوش تغيير نگرديده است.

گفتني است براي اجراي اين نمايش سالن نو در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه گروه يكي از دو سالن قشقايي و يا چهارسو را براي اجراي خويش مناسب مي داند.